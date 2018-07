Todos en fila por detrás de Marc Márquez

El Mundial vuelve a mirar a Marc Márquez. Bueno, en realidad no ha dejado de observarle desde que debutará en MotoGP, en el 2013, y empezase a acumular, no solo piropos de admiración por su pilotaje, determinación, coraje, estilo y victorias, sino por el hecho de que todo eso lo hiciese con apenas 20 años, convirtiéndose en el sustituto de Kenny Roberts y Freddy Spencer, los hombres que poseían todos los récords de precocidad de la máxima categoría.

Márquez ha dominado el mundo de las dos ruedas desde que apareció y, periódicamente, le van surgiendo rivales con los que se mide en todos los circuitos, rápidos, retorcidos, propicios o no a su pilotaje, a su Honda. Siempre Valentino Rossi, casi siempre Jorge Lorenzo, de vez en cuando Maverick Viñales, desde el año pasado Andrea Dovizioso, pero él sigue acumulando triunfos, poles y títulos.

Assen (Holanda) es conocida como la catedral del motociclismo. Aquí había logrado Márquez la pole en 125cc y en Moto2, pero nunca, como le ocurre en Motegi (Japón), el trazado propiedad de Honda, en la categoría de MotoGP. Nada más pisar la tierra orange, los chicos de Santi Hernández, su ingeniero de pista, le lanzaron el reto, entre bromas, de que tenía que lograr una de las dos poles que le faltan. «Y, en la última vuelta, he tenido que jugar al despiste con mis rivales. No ha sido fácil, no».

EN UN PAÑUELO / La sesión fue impresionante. No se recuerda nada igual. Con decirles que los cuatro primeros (Márquez, por supuesto, Cal Crutchlow, Rossi y Dovi) acabaron separados por 79 milésimas de segundo, está todo dicho. Pero no, no está todo dicho porque, en cuestión de minutos, casi segundos, la pole fue aumentando de precio y bajando su crono. Así fue, así de impresionante como describe esta lista: Jorge Lorenzo (Ducati, 1.33.600 minutos), Márquez (Honda, 1.33.583), Danilo Petrucci (Ducati, 1.33.530), Alex Rins (Suzuki, 1.33.499), Márquez (1.33.330), Lorenzo (1.33.167), Andrea Iannone (Suzuki, 1.33.120) y, de pronto, en medio segundo, ¡la locura absoluta!, Johann Zarco (Yamaha, 1.33.072), Aleix Espargaró (Aprilia, 1.33.029), Maverick Viñales (Yamaha, 1.32.984), Rins (1.32.933), Andrea Dovizioso (Ducati, 1.32.870), Valentino Rossi (Yamaha, 1.32.850), Cal Crutchlow (Honda, 1.32.832) y, finalmente, ¡la bomba!, Márquez logra la pole con 1.32.791. Por eso, tras un pequeño descanso, todos contaron que la de hoy (14.00 horas, Movistar MotoGP TV) será una carrera espectacular. En eso coincidieron todos, no solo los cuatro abrazados entre milésimas.