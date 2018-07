Todos los ojos estarán pendientes de Geraint Thomas en los Pirineos

Nadie daba un euro por Chris Froome, tal día como este lunes, en la última jornada de descanso del pasado Giro. Simon Yates, rival y no supuesto aliado del británico, paseaba la 'maglia rosa' con gallardía, fiero como un felino hambriento, y lejos de hacer creer que podía entrar en crisis, como así fue, en la última entrega montañosa de la prueba italiana. En los Alpes, Froome, llegó, vió y venció. Y encima con la mayor exhibición individual vista estos últimos años.

La cuestión, ante la triple cita pirenaica del Tour 2018, tres jornadas, pero con un día llano y de recuperación en medio (el próximo jueves, en Pau), algo muy a tener en cuenta, es saber si Geraint Thomas, un gregario hasta hace cuatro días, será capaz de aguantar el jersey amarillo o si la prenda será un lastre, como si llevara plomo en los bolsillos, los que se ponía el pequeño Jean Robic para pesar más en las bajadas y así ganar la ronda francesa de 1947.

🌞😎 Enjoying a calm ride near Narbonne in this final #TDF2018 rest day! #TDFchill #RodamosJuntos pic.twitter.com/tEXnTV9sAC