Tomás Bellas no se entrenó ayer por molestias en una rodilla

El Tecnyconta Zaragoza llevó a cabo ayer una doble sesión de entrenamiento. Tomás Bellas fue el único ausente, guardó descanso por prevención al sufrir molestias en una de sus rodillas. El base se reincoporará al trabajo en grupo y, si no surge ningún contratiempo, no tendrá ningún problema en jugar el domingo contra el Baskonia. Quien también estará en pista ese día será Henk Norel, cuya recuperación avanza muy favorablemente. El pívot holandés completó ayer el trabajo con el resto de sus compañeros y su evolución está siendo muy positiva. El Tecnyonta necesita sumar más victorias aunque no lo tendrá fácil este fin de semana puesto que recibe a un equipo de Euroliga, el Baskonia.

Para conseguir sorprenderle lleva trabajando ya varios días y poniendo especial atención en mejorar su rendimiento defensivo. «En los últimos partidos hemos encajado muchos puntos, hemos hablado sobre ello y estamos haciendo mucho hincapié en los entrenamientos. Seguimos trabajando para ir mejorando atrás y encajar menos puntos en los partidos», explicó Miki Servera tras el entrenamiento matinal del equipo.

El Tecnyconta ha tenido descanso mientras el Baskonia disputó las semifinales de la Copa y el viernes juega Euroliga en Estambul frente al Efes. Los aragoneses buscarán cualquier resquicio para agarrarse al partido. «No hay partidos fáciles en esta Liga. Nosotros jugamos en casa, ellos vienen de jugar la Copa del Rey y tendremos que aprovechar cualquier mínimo cansancio suyo. Tendremos que salir con una intensidad del doscientos por cien para que no puedan hacer su juego de contraataque y canastas fáciles», apuntó Miki Servera. El equipo volverá a entrenarse hoy para preparar el partido.