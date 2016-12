Toni Abadía aspira al podio en la Vallecana

Toni Abadía, campeón de España de cross, de 10 kilómetros en pista y en ruta, será una de las grandes estrellas de la San Silvestre Vallecana, carrera que se disputa esta noche. El aragonés señala que el eritreo Nguse Amsolom es el gran favorito para conseguir la victoria. «Nguse nos va a pegar una buena lijada desde la salida. No le gusta dejar las cosas para el final. Por mi parte, me gustaría bajar de los 28 minutos, pero en Madrid es complicado. Es una carrera en la que hay que gestionar muy bien las fuerzas. En Atocha te das cuenta de si has pecado o no», explica el atleta preparado por José Luis Mareca.

También correrán Chris Thompson, Jaouad Tougane, Ilias Fifa, Ayad Lamdasen, Jesús España y Javi Guerra. «Es un escenario único para cualquiera. El público te lleva pero tienes que saber dosificar bien el esfuerzo, la táctica es muy importante», apunta.