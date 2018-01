Toni Abadía vuelve a quedar tercero en Vallecas­

Toni Abadía volvió a brillar en una de sus carreras favoritas. El atleta del Nike fue de nuevo tercero de la espectacular San Silvestre Vallecana. El zaragozano repitió así el mismo puesto de los años 2014 y 2016. El pupilo de José Luis Mareca mejora también su crono del año pasado en dos segundos con 28.24.

La prueba la dominaron los atletas kenianos. En la categoría masculina venció Eric Kiptanui con 27.34, el mejor tiempo de siempre, seguido de Amos Kirui. En la prueba femenina la más rápida fue Gelete Burka con un crono de 30.55. Pero la etíope fue perjudicada por una moto que le impidió el paso poco antes de entrar en el estadio de Vallecas. De no ser por este inconveniente podría haber batido el récord de la prueba. No lo pudo conseguir por tan solo dos segundos.

Toni Abadía tuvo muy buenas sensaciones a lo largo de toda la carrera. Los primeros siete kilómetros fueron en bajada. «Tiré de la cabeza desde el kilómetro 3 al 5. Hasta entonces hubo poco movimientos. Pero fue a mitad de la carrera cuando los kenianos impusieron su ley», explica el zaragozano.

Fue cuando quedaban 2.500 metros para la meta cuando se fueron Kiptanui y Kirui con Absolom. «A dos kilómetros de meta se fue Kiptanui. El eritreo Absolom se escapó con ellos, pero lo pude coger porque desfalleció. Detrás de mi también se pegaron Guerra y España. Pero entré el tercero muy cómodo y, además, fui el mejor español», apuntaba Toni Abadía.

El zaragozano se quedó muy satisfecho de la carrera que hizo el domingo. «Estoy contento con haber podido mejorar el tiempo en dos segundos. El año pasado la carrera fue diferente. Eran otras condiciones y no tiré hasta el último kilómetro. Esta vez me he visto más entero. Este año no he preparado el Campeonato de Europa de cross y eso me ha dado un plus», indica.

Ahora su gran objetivo son los Campeonatos de España de cross que se celebran en marzo en Mérida. «Ahora me toca afinar, peder dos kilos y llegar en forma al gran objetivo que es el Nacional. Ahora correré en Elgoibar y posiblemente en el Memorial Alós», indica Abadía, que está enamorado de la Vallecana. «Correr allí es un privilegio en una fecha especial. Son 10 kilómetros y apenas te cansas». La prueba de élite la corrieron un millar de atletas. La popular con 43.000 fondistas la ganaron Borja Jiménez y Cristina Giurcanu.