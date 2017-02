Toni Nadal: "No hay ninguna crisis con Rafael, cero"

No hay ninguna crisis en el entorno de Rafael Nadal. "Cero crisis", asegura Toni Nadal para matizar sus declaraciones en las que dijo que el año próximo no entrenaría al nueve veces campeón de Roland Garros en una entrevista a en un portal italiano el pasado sábado en Budapest.

Recién llegado de Hungría donde participó en un simposio de entrenadores, Toni Nadal ha negado que tenga ningún problema con su sobrino para tomar la decisión de dejar de seguirle en el circuito y dedicarse intensamente a su academia en Manacor. Una decisión que ya venía meditando desde hace tiempo. "Mi relación conRafael es óptima, si no fuera así él sería el primero en saberlo", ha asegurada a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA. "Cada vez decido menos y llegaré a no decidir nada”, había dicho en Budapest el técnico mallorquín. "Es cierto, pero fue una frase sacada fuera de contexto", asegura. Un comentario a una pregunta que le hicieron aMagnus Norman, entrenador de Stan Wawrinka, y a él mismo durante el simposio, donde también el entrenador mallorquín comentó que quería dedicase totalmente a la academía, de la que es director. "Era para dar valor a la academia y no pensaba que sería al contrario", cuenta sorprendido.





RAFAEL NADAL NO LO SABÍA

."No hay nada extraño. Si hay un fallo fue como lo dije. Se ha interpretado mal", asegura. El mismo Rafael Nadal le llamó por teléfono para preguntarle por su declaraciones cuando salieron publicadas. El exnúmero 1 no sabía nada y era el primer sorprendido. "Ya lo había dicho en Australia a Carlos Moyà, a la gente del torneo y a su padre Sebastià. No creí que fuera el momento de decírselo a Rafael y pensé que su padre se lo diría",cuenta. Este martes Toni Nadal y su sobrino han entrenado entrenando en la pista indoor de Manacor y antes han tenido una reunión "para hablar de negocios ha vuelto a salir el tema",dice el técnico porque por la mañana un medio español había anunciado que la separación era inminente y que esta temporada ya no entrenaría a su sobrino. La noticia se ha escampado como la pólvora por las redes sociales y derspués el medio en cuestión la ha corregido y la ha hecho desaparecer del ciberespacio.

Toni Nadal no esperaba el lio que se ha montado. "Si hubiera pensado que era importante, no lo habría dicho y menos si perjudicaba a Rafael", ha valorado Toni Nadal que tiene la decisión tomada ya."Es una cosa meditada durante tiempo y entiendo que es un buen momento. Seguiré esta temporada y después creo que dejo a Rafael en buenas manos con Carlos Moyà", ha explicado el técnico que ha matizado también que si su sobrino le necesita estará a su lado para ayudarle. "Voy a estar todo el año con Rafael, haremos el mismo calendario que estaba previsto y después, si me necesita puntualmente para lo que sea, erncantado de la vida estaré a su lado, así de simple".