El Tour de Francia se plantea admitir a Chris Froome

Chris Froome no tiene ninguna intención de renunciar al Tour y la organización de la prueba sigue sin encontrar fórmulas legales para vetar la presencia del cuatro veces ganador de la carrera que empieza el próximo sábado, día 7 de julio, en la isla de Noirmoutier. El Sky, a diferencia de otros equipos, todavía no ha confirmado la lista oficial de ocho corredores. Sin embargo, como el resto de escuadras, el conjunto británico ya ha entregado hace días la lista de preinscritos. Hasta el miércoles hay tiempo de efectuar cambios.

«No he hecho nada malo y tengo el derecho a competir», aseguró Froome en declaraciones a la cadena británica, Sky Sports, que patrocina a su equipo. «Estoy a la espera de ser exonerado de este proceso. Sé que en Francia hay gente que no es muy feliz de verme. Pero eso no interviene en mi carrera», añadió. El Tour ha tratado de buscar argumentos jurídicos para contemplar un eventual veto a Froome. Según fuentes conocedoras del caso no los ha encontrado ni en la legislación francesa ni en la internacional. Además, tanto el Tour como la Unión Ciclista Internacional (UCI) han tenido en cuenta otro hecho muy importante. En el caso de que Froome fuera declarado inocente de su presunto dopaje durante la Vuelta a España 2017, que ganó, y se le impidiese disputar el Tour 2018, tanto la organización de la carrera, e incluso subsidiariamente la UCI, se expondrían a una indemnización millonaria.

Froome ha seguido con su programa de recuperación del Giro tras ganarlo y adaptación a su nuevo reto: ganar el Tour por quinta vez. En la antepenúltima etapa de la ronda española presentó una dosis de salbutamol (el fármaco que se inhala con la marca ventolín y que está permitido hasta un límite) por encima de lo permitido.

El ciclista y sus abogados tratan de demostrar que se tomó por razones médicas y no para mejorar el rendimiento. Una posible sanción le haría perder el Tour si lo gana. Y eso es lo que no gusta en París.