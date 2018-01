Tranquilidad y confianza

Optimista y confiado, Tomás Bellas hizo el diagnóstico de lo que le sucede al Tecnyconta Zaragoza restando dramatismo a la situación y apuntando los aspectos positivos y negativos del equipo. El capitán considera que la plantilla ha sido capaz de desarrollar minutos de buen baloncesto pero que en otros, sobre todo en los finales, deja de hacer lo que estaba haciendo bien y busca soluciones rápidas e individuales que solo conducen a la derrota. Dice también que la situación actual no se parece en nada a la de la temporada pasada y está convencido de que alcanzarán los objetivos.

«Estamos compitiendo muy bien, jugando por momentos muy buen baloncesto y en algunos otros momentos nos entran la ansiedad, los nervios, no jugamos a lo que veníamos jugando los minutos anteriores y eso hace que equipos como Sevilla se nos echen encima y al final no sabemos gestionar las ventajas que tenemos», explicó el base madrileño. Le ha sucedido al Tecnyconta en más de una ocasión, viendo cómo se le escapaban partidos que tenía bien encaminados. «Es curioso cómo somos capaces de jugar muy buen baloncesto por momentos, irnos en el marcador por diez, quince puntos, anotando, compartiendo el balón, todo el mundo teniendo tiros, defendiendo, que creo que es algo que hemos venido mejorando estos últimos partidos, pero cuando pasan unos minutos nos desconectamos, nos entran las prisas, no somos capaces de seguir jugando con el mismo spacing en la pista, compartiendo igual el balón, con la misma intensidad y queremos cada uno a nuestra manera solucionarlo por el bien del equipo, pero no nos hace ningún favor», incidió el capitán.

El análisis queda claro, otra cosa es lo que motiva esta situación y aún otra cómo solucionarlo para que el equipo vuelva a reencontrarse con la victoria después de seis derrotas seguidas. Después de caer en Sevilla ante el colista, Cuspinera apuntó a los jugadores. Vino a decir el técnico que no se cumplían en la pista las instrucciones que él daba en los tiempos muertos, sobre todo en los instantes finales de partido. El capitán lo confirmó: «es cierto que en momentos determinados, en tiempos muertos, no hemos respetado todas sus órdenes en las últimas jugadas, así que entiendo que tenga esa molestia». El equipo no sigue las normas establecidas. «Tenemos una serie de normas, como todos los equipos, pero intentamos resolverlo por la vía rápida. A cualquiera le entrarían los nervios después de ir ganando de diez y ver que se te echan encima, que sigues sin jugar absolutamente a nada en ataque, cuando las normas son muy claras», dijo Bellas.

Entre otras cosas, eso se traduce en lanzamientos lejanos rápidos y precipitados que solo hacen aumentar el caos en el ataque aragonés. «No tenemos que jugar a meter más canastas que el otro porque entonces jugamos a talento y de eso no vamos sobrados. Pero más que eso es qué te lleva a anotar las canastas. Hay momentos en que el balón circula, en los que lo hacemos bien y la metemos. En Sevilla se comparte el balón, hay momentos que Janis se pone a jugar bloqueo directo y encuentra a De Jong muy bien, y hay otros momentos en los que llegamos y nos tiramos una, y no quiero señalar absolutamente a nadie, hablo por todos», explicó.

El capitán también repasó el trayecto del Tecnyconta este curso y las dificultades que se ha ido encontrando. «Veníamos de un verano con muchos fichajes nuevos y eso llevó dos o tres meses, luego empezamos a ganar y parecía que el equipo ya estaba más rodado, luego llega la ventana que ya se ha dicho que nos ha hecho daño, hemos vuelto con la cabeza en otro lado, luego la baja de Sergi, luego se marcha, ahora Gary Neal, hemos traído dos jugadores nuevos, eso lleva un proceso. Pero dentro de este proceso tenemos que seguir sumando porque si no nos vamos a la zona baja de la clasificación que es donde no queremos estar».

Pese a algunas similitudes y a que el equipo se está acercando peligrosamente a la zona de descenso, a Tomás Bellas esta temporada no le recuerda a la pasada. «No tiene nada que ver, somos un equipo muchísimo más unido y creo que lo vamos a sacar adelante. No hay que ponerse nervioso, llevamos cuatro, faltan partidos clave para acabar la primera vuelta y creo que lo vamos a hacer bien. No quiero hablar del año pasado, ni los jugadores ni como conectamos, creo que era otra historia así que no lo comparo para nada», sentenció. La plantilla ya solo piensa ahora en el partido del domingo contra el Estudiantes. «Está claro que tenemos que ganar, vamos a ver el fin de semana que viene, va a ser un partido complicadísimo pero podemos acabar con el objetivo en la primera vuelta».