Los tres jugadores de la Arandina recuperan libertad proclamando inocencia

Los tres exjugadores de la Arandina CF, que desde el pasado 13 de diciembre se encontraban en prisión preventiva por una supuesta agresión sexual a una menor de 15 años, ya se encuentran en libertad tras pagar una fianza de 6.000 euros cada uno y proclamando su libertad al asegurar que todo es mentira.

El primero de los tres chicos en salir en libertad fue sido Raúl Calvo, de 19 años, que en la tarde del martes abandonó la cárcel de Villanubla (Valladolid) después de que su familia depositara la fianza impuesta por la Audiencia de Burgos, que había decretado su puesta en libertad junto a la de Víctor Rodríguez 'Viti', de 22 años, quien sin embargo ha tenido que esperar a este miércoles para poder salir de la cárcel de Burgos donde se encontraba.

El último en salir en libertad y que también estaba interno en la prisión de Burgos ha sido Carlos Cuadrado 'Lucho', de 24 años, después de que este miércoles la jueza del Juzgado de Instrucción 1 de Aranda de Duero, encargado de investigar el caso, haya decidido hacer suyas las mismas medidas que el martes dictó la Audiencia de Burgos para sus dos compañeros.

Los tres han tenido que depositar una fianza de 6.000 euros y se les ha impuesto la prohibición de acercarse a la menor a menos de mil metros, o comunicarse con ella por cualquier medio.

Además, deberán comparecer en dependencias judiciales o de las fuerzas de seguridad el 1 y el 15 de cada mes, entregar el pasaporte, se les impide abandonar el país y se les exige comunicar cualquier cambio de domicilio, aunque sea provisional.

"Medida cautelar excesiva"

Raúl Calvo, el primero en salir en libertad, ha rehusado hacer declaraciones a los medios y esta pasada noche ya ha podido dormir en su casa familiar de La Bóveda de Toro (Zamora), pueblo en el que el sentimiento generalizado es de satisfacción por su puesta en libertad.

Los que sí han hablado han sido sus dos excompañeros de equipo. Así, Carlos Cuadrado 'Lucho' ha declarado a los medios que su estancia en prisión ha sido un "infierno", algo que "les ha tocado vivir", pero que no se lo desea "ni a su peor enemigo". 'Lucho' ha afirmado que tiene ganas de que todo esto acabe de una vez y, preguntado sobre si se ratifica en su declaración de inocencia, ha respondido que "por supuesto, siempre", al tiempo que ha añadido que confía en que todo salga a la luz "y acabe ya esta gran mentira".

Además, cuestionado sobre las declaraciones de la menor que dijo ante la jueza que subió con él al piso donde supuestamente se cometieron los hechos, 'Lucho' ha dicho que es "mentira" y que "ya se verá todo".

Por su parte, Víctor Rodríguez 'Viti', de 22 años, ha declarado que su estancia en prisión ha sido "un poco dura" pero que ha logrado "llevarlo" con "fuerza mental". Preguntado sobre los delitos por los que están siendo investigados, se ha limitado a decir que "todo es mentira" y ha mostrado su confianza en que "todo salga bien" y que se aclare.

Por su parte, el abogado de Víctor Rodríguez, Rafael Uriarte, ha dicho que era lógico que se decretara su libertad aunque debería haberse producido antes ya que, en su opinión, ha sido una medida cautelar "excesiva" y a este asunto "se le ha dado más pábulo del que se merece". Ha añadido que, en su opinión, Víctor es inocente y va a demostrarlo, mientras que Olga Navarro, que también defiende a este jugador, ha declarado que "si no tuviera 15 años, cada uno estaría en su casa", en referencia a que la supuesta víctima es una menor de 15 años.

Único testigo

Sobre las conversaciones y audios de whatsapp en los que supuestamente los tres investigados reconocen haber mantenido relaciones sexuales con una joven, Navarro ha sostenido que esas declaraciones no dejan claro que fuera con la denunciante y ha añadido que, en cualquier caso, los hechos denunciados son los relativos a lo que ocurrió el pasado 24 de noviembre y no a días anteriores o posteriores, que no son objeto de este caso.

Por su parte, Uriarte ha recordado que el único testigo que se encontraba en el domicilio donde supuestamente se cometieron los hechos -un cuarto jugador que declaró ante la jueza- aseguró que no vio nada extraño durante el tiempo que estuvo en ese piso, una declaración que ha sido determinante para la puesta en libertad de los exjugadores de la Arandina, según el letrado.

Respecto a si los jugadores conocían la edad de la menor, Uriarte ha asegurado que su defendido en ningún momento pensó que tuviera menos de 15 años.