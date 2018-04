Un triunfo para no mirar al precipicio

El tópico dice que cada partido que le resta al Tecnyconta Zaragoza, cada uno de los siete, es una final, de suma importancia o vital. No es para menos y no se exagera. Cuando uno no hace los deberes sobre la pista hay que mirar a los otros pabellones y, si de normal ya se tiene un ojo mirando a los rivales más directos, este fin de semana más aún. La mejor forma de no tener que estar pendiente de lo que pase mañana con los dos duelos de la zona de descenso es ganando hoy al Valencia Basket en el Príncipe Felipe (19.00 horas). Ganar serviría para no asomarse a un precipio cada vez más cercano.

Ahora bien, tal y como está ahora el Tecnyconta Zaragoza, pensar en ganar al conjunto taronja resulta casi una profesión de fe. Las circunstancias actuales distan mucho de aquellos brillantes enfrentamientos entre ambos equipos. El Valencia Basket, vigente campeón de la Liga Endesa, está en plena pelea por la segunda posición y en condiciones de luchar por reeditar el éxito del curso pasado. Los rojillos, con el agua al cuello.

Si pierde el Tecnyconta no puede caer en esta jornada al descenso, pero puede quedarse empatado con el penúltimo y, ahí sí, habría situación de pánico absoluto. Los de Pep Cargol, con un gran agujero en defensa, falta de contundencia y problemas para competir en algunas fases de los encuentros, que ante el Estudiantes fue en el primer cuarto, tendrán que estar enchufados los 40 minutos solamente para pelear por ganar.

Si el partido se tuerce y se pierde por cuarta vez consecutiva tocará mirar a Badalona, donde jugarán el Joventut y el Bilbao Basket; y a Sevilla, donde el Betis recibe al San Pablo Burgos. Si verdinegros y verdiblancos se impusieran, el Tecnyconta empataría con la zona del descenso, aunque no caería por el basketaverage general, muy negativo para el Betis, al menos hasta el duelo directo entre ambos. Por si acaso, más vale ganar y no tener que mirar a otros pabellones.

El Valencia Basket de los exjugadores rojillos llega con problemas de bajas. No estarán seguro Vives, San Emeterio y Diot y son duda Dubljevic, con un fuerte golpe, y Pleiss, que no jugó el pasado jueves en la victoria ante el Baskonia (81-77), pero que podría retornar. Los que sí que estarán serán Van Rossom, Sastre y Sergi García, este último en su primer regreso al Felipe con el equipo valenciano.

En el Tecnyconta debutará ante su nueva afición Xavi Rey. Después de que el pívot tuviese diez minutos ante el Movistar Estudiantes, el catalán volverá a ser de la partida, aunque las rotaciones dependerán de su estado físico.

«Un paso adelante» / Pep Cargol tiene claro que para ganar va a ser necesario que todos remen en la misma dirección. «Lo importante es que el equipo dé un paso adelante y luego necesitamos a la gente detrás, al speaker y a todos. Tenemos que mejorar la defensa y ser más solventes para tener más opciones de ganar el partido», dijo el técnico rojillo. Sobre la llegada de Xavi Rey, el entrenador del Tecnyconta espera «presencia física, buenos bloqueos, rebote y experiencia».

Por último, Cargol expuso su incredulidad por la sanción recibida por la megafonía: «Quiero mandarle apoyo y cariño de forma personal y del equipo a nuestro speaker. ¿Por qué ahora? Son cosas complicadas de entender», afirmó.