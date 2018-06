Trump veta la visita de los campeones de la NFL a la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cancelado la visita que los campeones de la NFL, los Eagles de Filadelfia, tenían previsto realizar a la Casa Blanca el martes 5 de junio. Es tradición que el campeón de la Super Bowl visite los estamentos del gobierno americano, pero las protestas de los jugadores contra del racismo han empañado dicha tradición.

The Philadelphia Eagles Football Team was invited to the White House. Unfortunately, only a small number of players decided to come, and we canceled the event. Staying in the Locker Room for the playing of our National Anthem is as disrespectful to our country as kneeling. Sorry!