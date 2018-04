Tsitsipas alcanza su primera final ATP tras batir a Carreño en Barcelona

A los 19 años y desconocido el año pasado por el gran público, Stefanos Tsitsipas, se ha dado a conocer en el Barcelona Open Banc Sabadell donde este domingo jugará la final del torneo después de derrotar a Pablo Carreño por 7-5 y 6-6-3.

El tenista griego (Atenas, 1998), exnúmero 1 mundial júnior y actualmente 63 del ránking de la ATP, ha logrado el mejor resultado de la historia para un tenista de su país desde que en 1973, Nicholas Kalogeropoulos jugara la final en Des Moines (Iowa). Con un tenis valiente, un juego descarado, apoyado en un gran servicio y una poderosa derecha, ha continuado su racha de victorias, sin ceder un set aún en el torneo y eliminando entre otros a Diego Schmartzman (17 mundial), Albert Ramos (40), Dominic Thiem (7) y ayer a Carreño (11).

RESOLUTIVO

Tsitsipas ha comenzado de forma contundente adelantándose 3-0 en el marcador y dominando a un Carreño excesivamente precavido, siempre muy lejos de la linea de fondo. El tenista asturiano parecía que iba a darle la vuelta al marcador cuanddo ha conseguido romper el saque del tenista griego (5-4) y empatar el marcador en el siguiente juego. Pero Tsitsipas supo reaccionar, aguantar la presión, para acabar ganando el set en 51 minutos. En la segunda manga el tenista griego ha roto en el sexto juego (4-2) y ya no ha cedido su ventaja para consagrase con su primera final ATP y convertirse en el segundo tenista más joven que llega a la final desde que Nadal lo logró por primera vez en el 2005, con 18 años.

"Ha empezado muy fuerte, con un nivel muy alto. No le ha temblado el pulso", decía al final del partido Carreño. Tsisipas, que solo ganar el punto se tiró sobre la pista de espaldas para celebrarlo, se mostraba feliz por haber alcanzado su primera final ATP (fue semifinalista en Amberes en eel 2017). "Es un gran rersultado, en Barcelona me he sentido como en casa. He estado muy cómodo. Jugar la final mañana será una gran experiencia", decía feliz.