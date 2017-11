La urgencia del VAR

Dos semanas después de que tanto el presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LNFP), Javier Tebas, como el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), confirmaran que el sistema de videoarbitraje (Video Assistant Referee, VAR) será implantado en el fútbol español la temporada que viene, al Barcelona le fue escamoteado en Mestalla un gol que bien puede decidir la Liga si a la última jornada del campeonato se llega en condiciones de igualdad máxima entre dos o más aspirantes al título. El tanto clarísimo al que Iglesias Villanueva no dio validez ha elevado a la temperatura sobre los motivos por los que ninguno de los sistemas tecnológicos disponibles de ayuda a los colegiados no está en marcha en España, mientras funciona a pleno rendimiento en las otras grandes Ligas europeas y en otras del segundo escalón como la portuguesa.

La FIFA instaurará el VAR en el Mundial de Rusia 2018 y la UEFA, aunque aún no lo ha aprobado, ya utilizó el Ojo de Halcón en las finales de las competiciones europeas y en esta lo ha introducido en la Champions. De hecho, en el Madrid-Apoel de la primera jornada ya fue aplicado para no conceder el tanto que Cristiano Ronaldo reclamaba con vehemencia al árbitro después de que el balón botara sobre la línea tras pegar en el larguero. La UEFA solo permite hasta ahora la ayuda tecnológica para esclarecer lo que ocurre sobre la línea de gol.

En España todo apunta a que la temporada que viene se aplicará el VAR sin el Ojo de Halcón, por la sencilla razón de que LaLiga considera excesivos los cinco millones que la FIFA le exige para su implantación, a los que hay que añadir los cuatro que la organización mundial exige por homologar el que usa la patronal española, el Mediacoach.

En cualquier caso, ha tenido que quedar sin mando en plaza Ángel María Villar en la Federación Española de Fútbol (RFEF) para que los clubs y la federación hayan confluido hacia un acuerdo cuyas urgencias han quedado al descubierto definitivamente después de lo ocurrido en Mestalla. En marzo del 2016 la International Football Association Board (IFAB), el organismo encargado de determinar y modificar las reglas del juego, invitó a las distintas federaciones a comenzar las pruebas en sus distintos ámbitos. La española se ha quedado a la cola y no las empezará seguramente hasta la siguiente ronda de la Copa del Rey, los octavos de final, descartada la posibilidad de iniciarlas este mismo miércoles en el partido Atlético-Elche, como se había especulado. La RFEF, eso sí, ya ha firmado el protocolo para que la próxima temporada se instaure el VAR en la Liga.

«En quince días no da tiempo para poner en marcha el sistema. No se han dado los cursos a las personas implicadas, árbitros y operadores de cámara, y ni siquiera está claro quién lo va a pagar», decía una fuente del CTA poco después de que su presidente, Sánchez Arminio, anunciara a los árbitros la puesta en marcha del VAR para la temporada que viene. Según el presidente en funciones de la RFEF, Juan Luis Larrea, los partidos de prueba de aquí a final de temporada ascenderán a unos 70. Los ensayos tendrán carácter secreto y no tendrán incidencia en las decisiones del colegiado. A propósito del desatino del colegiado gallego, Sánchez Arminio señaló ayer que considera que no es motivo suficiente para sancionarle. «No creo que por eso haya que meterle en la nevera. Es un fallo. No acertó por mala suerte, ¿no?», afirmó.