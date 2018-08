Usain Bolt supera con nota el 'periodo de prueba' en un equipo de fútbol australiano

El hombre más rápido del mundo, Usain Bolt, inicia una nueva aventura en Australia con un ambicioso objetivo: estar entre “los 50 mejores futbolistas del mundo”. El plusmarquista mundial y 8 veces campeón olímpico, después de un periodo de prueba de seis semanas, continuará “entrenando de manera indefinida” en el Central Coast Mariners, un equipo de la primera división australiana de fútbol.

El club ha hecho oficial este martes el acuerdo con el jugador con un comunicado y también le ha dado la bienvenida oficial en las redes sociales. “El Central Coast Mariners pueden hoy confirmar que Usain Bolt se ha comprometido a entrenar durante un periodo de tiempo indefinido con el Club, con el objetivo de convertir al hombre más veloz del mundo en un futbolista profesional”, explica la nota de prensa.

We’re set to welcome @usainbolt to @CCMariners for an indefinite training period. Let’s hear from the world’s fastest man.



