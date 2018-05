Vallejo trabajará con la absoluta antes del Mundial

Jesús Vallejo, zaragozano y exzaragocista, trabajará con la selección absoluta en la primera fase de preparación que el combinado nacional llevará a cabo para el Mundial de Rusia. Julen Lopetegui hizo oficiales ayer los nombres de los siete jugadores de la selección sub-21 que completarán esta primera etapa, entre los que se encuentra el ahora jugador del Real Madrid. Vallejo ha sido un habitual en todas las categorías inferiores de la selección española, con actuaciones destacadas, proclamándose campeón de Europa sub-19 en el 2015.

Como anunció el lunes Lopetegui al desvelar los 23 convocados para la cita universal, ayer ofreció los siete jugadores que colaborarán con ellos los primeros días de concentración en Las Rozas ante la ausencia de los jugadores del Real Madrid, que se incorporarán más tarde tras jugar la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool. Los internacionales sub-21 convocados son los defensas Yeray Álvarez, Unai Núñez (Athletic), Jesús Vallejo (Real Madrid), los centrocampistas Carlos Soler (Valencia) y Rodrigo Hernández (Villarreal), el mediapunta Oyarzábal (Real Sociedad) y el delantero Iñaki Williams (Athletic). Estos jugadores se incorporarán a la disciplina de la selección junto al resto de convocados el próximo lunes 28 de mayo a partir de las 18.30 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

AGRADECIMIENTO A MORATA / El seleccionador nacional agradeció al delantero del Chelsea inglés Álvaro Morata su gesto de apoyo al equipo después de conocer que no estaba entre los 23 convocados para el Mundial de Rusia y dijo que «no le sorprende» su actitud. «Agradezco el gesto de Álvaro pero no me sorprende, son gestos que se hacen desde el corazón y más en una situación difícil como es perderse el Mundial», comentó Lopetegui momentos después de firmar la renovación de su contrato hasta después de la Eurocopa 2020.

Morata envió el mismo lunes, tras hacerse pública la convocatoria, un mensaje de apoyo, ánimo y suerte para la selección en el Mundial. Lopetegui acepta «con naturalidad que hay muchísimas opiniones que no están de acuerdo» con él sobre la relación de elegidos. «Hemos tratado de tomar las decisiones mejores y a partir de ahí mi aceptación máxima de cualquier opinión, pero estamos centrados en lo que tenemos que hacer. Los entrenadores aprendemos a no imaginar demasiadas cosas. No hay ni listas buenas ni listas malas, hay que hacerlas buenas», añadió.

Preguntado por la denuncia en la Federación Italiana contra el portero del Nápoles Pepe Reina, incluido en la relación de convocados para el Mundial, por mantener presuntamente relaciones de amistad con personas vinculadas a la mafia napolitana, Lopetegui señaló que «no hay certeza de nada». «Es un excelente portero y chaval», sostuvo el técnico, mientras el presidente de la RFEF, Luis Manuel Rubiales, mostró toda su confianza al jugador.