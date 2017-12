Valverde felicita al Barça por la reacción del segundo tiempo

"Conseguir puntos es muy costoso, pero perderlos se pueden perder a toda pastilla. Así que queda mucho". Ernesto Valverde, el entrenador del Barcelona, no quiere pensar que tiene ganada la Liga. Lo que sí se ha ganado es el reconocimiento después de completar una racha espectacular de 25 partidos sin perder incluyendo todas las competiciones. "No creo que el Madrid haya bajado conscientemente. En la segunda parte supimos superar la presión, mucho mejor. Y es evidente que el paso del tiempo se nota en los jugadores", ha recordado el técnico azulgrana.

"Logramos salir desde atrás con mucha soltura. No creo que el Madrid nos dejara, nosotros lo hicimos mejor", ha comentado Valverde, quien ha reconocido que "en la primera mitad el partido estaba abierto o cerrado. No tenía dueño. Se intuía mucho peligro en las contras. Era cuestión de perseverar, por eso tuvimos el control del juego en la segunda parte".

CONTROL DEL JUEGO

Valverde estaba feliz. "En el segundo tiempo tuvimos el control y la pelota". De ahí, el contundente triunfo del Barcelona en el Bernabéu, que se activó, sobre todo, en la segunda mitad. "¿Media Liga? No, no creo. Quedan dos jornadas para acabar la primera vuelta, queda muchísimo. No hay nada decidido, queda todo el invierno y toda la primavera", ha dicho el entrenador barcelonista.