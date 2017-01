Van Gaal decide ahora continuar como entrenador

Una de las noticias más sonadas y comentadas de este martes fue la decisión de Louis Van Gaal de dejar los banquillos y retirarsepor culpa de una tragedia familiar. El holandés, de 65 años, salió el mismo martes en 'El Larguero' de Cadena SER para puntualizar, después de una reflexión profunda, que su despedida todavía no es definitiva, aunque por el momento dejará los banquillos.

"No me retiro. Me he tomado un año sabático y después decidiré si sí o no. No es definitivo". Así de rápido acabó Van Gaal con el tema después de que el 'Telegraaf', un medio holandés de enorme prestigio en los Países Bajos, así lo asegurara. El experimentado técnico restará a la espera de grandes ofertas, tanto económicas como deportivas, después de pasar sus últimos partidos como técnico del Manchester United la temporada pasada.

Además, Van Gaal desveló que hace un mes recibió una oferta de un club de la Primera División española. "El Valencia me llamó hace un mes para ser su entrenador", aseguró el técnico.