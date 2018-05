Vega Gimeno renueva por una temporada con el Mann-Filter

La ala-pívot Vega Gimeno continuará una temporada más en el Mann-Filter tras haber renovado hoy con el conjunto zaragozano para la próxima temporada 2018-19. "Pese a haber recibido importantes ofertas de otros clubes, la jugadora valenciana ha querido continuar una temporada más", señala una nota de prensa del club aragonés con el que logró el tercer puesto en la Liga Día recientemente terminada. Vega Gimeno superó esta pasada temporada una difícil recuperación ya que se lesionó gravemente en una rodilla con la selección española de 3 contra 3 en el verano de 2017. Estuvo recuperándose en Zaragoza y a partir de enero volvió a las pistas pudiendo disputar 19 partidos con unas medias de 22 minutos en pista, 7 puntos, 4 rebotes y 5,7 de valoración. Vega tiene 27 años de edad y ha sido internacional absoluta, sub-16, sub-18 y sub-20. Jugó un año en la Liga Universitaria americana y en su palmarés destaca que conquistó una Liga y dos Copas de la Reina en su etapa en el Rivas.

La jugadora, tras firmar su renovación, ha manifestado que la decisión de renovar no ha sido demasiado difícil: "lo tenía bastante claro porque he estado muy a gusto en el Mann-Filter, no sólo por el buen resultado final sino por el trato recibido, que ha sido de diez toda la temporada, por el cariño de la afición y por haberme dado la confianza en recuperarme y volverme a sentir jugadora". Otro de los grandes motivos es el "súper trabajo" que hicieron Isaac Carreras, el preparador físico del equipo, y Alicia Calvo, la fisioterapeuta, en su proceso de recuperación y cómo le ayudaron "sin escatimar ningún esfuerzo personal".

Igualmente, otra de las razones de su continuidad en el conjunto aragonés ha sido la contratación de Fabián Téllez como nuevo técnico del equipo, con quien ya ha hablado la jugadora levantina. "Me parece muy buen entrenador. Lo que busca es lo que mejor se adapta a mí como jugadora, tiene confianza en mí. Quiero responder positivamente a todos y sentirme importante en el equipo, volver a disfrutar y a vestir calcetines voladores siempre que haga falta para divertirnos mucho y ganar todos los partidos posibles?, ha finalizado.