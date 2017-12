Villar: "Me han tirado al barro"

Ángel María Villar, el presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha roto su silencio desde que fue detenido en julio en el marco de la Operación Soule. Lo ha hecho en una entrevista en El Español, en la que asegura de forma amarga que se siente como "un leproso".

"Este último golpe que me han dado es terrible, porque me han lanzado a mí, a mi hijo y a mi familia al barro. Y además para mi mujer es terrible, porque ver a su marido y a su hijo encarcelados en una celda, echados al barro de la sociedad española y mundial del fútbol, no es fácil de llevar...", afirma.

Villar pasó 11 días en prisión y salió tras pagar una fianza de 300.000 euros por los delitos de presunta administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares. Para el dirigente del fútbol español se trata de un "golpe de Estado en la Federación, preparado y desarrollado meticulosamente".

Pena del telediario

Villar relata cómo vivió el día de su detención. "Me esposaron, pero en el coche me las quitaron. Salimos del garaje y llegué a la Federación sin esposas, y les digo a los dos policías, muy amables, que me metan en el garaje, que es mi entrada natural a la Federación. Y no me hacen caso. Me dejan allí y me encuentro que me dan el paseíllo. Tuve que pasar por 40 cámaras y 100 periodistas para que me saquen fotografías. ¿Quién dio la orden? Yo no", lamentó.

"Una vez en la Federación, revisaron mi despacho y otros. Estuvimos hasta la una o las dos de la madrugada, revisando todo. Había guardias civiles armados en la puerta. No sé si los protocolos les obligan a ir con chalecos y pistola o a esposarte", añadió Villar.

El dirigente del fútbol español pasó dos noches en el calabozo antes de ir a la Audiencia Nacional. "Era un calabozo de 9 o 10 metros cuadrados, sin ventana, solo para mí. Con un timbre por si tienes necesidades físicas. Yo tuve en dos ocasiones. Te llevan a un cuarto de baño donde el guardia civil está a dos metros tuyo. No sé si será el protocolo exactamente... Es humillante que vayas a hacer de cuerpo y tengas un guardia civil a un metro viendo cómo estás haciendo tus necesidades. Con una puerta abierta".

"Me han maltratado"

"Como no me han podido ganar en las urnas -asegura-, siempre que había elecciones me preparaban una querella. Esta vez han preparado todo: tres denuncias criminales, denuncia a la Fiscalía Anticorrupción. Y después me han enjuiciado y condenado ya ciertos medios de comunicación. Me han tirado al barro, me han aplicado la pena del telediario, han hecho comentarios terribles sin fundamento. Me han maltratado, a mí y a mi familia, con mentiras burdas y sin demostrar nada", incidió.