Viñales despide al técnico que ganó tres títulos con Lorenzo

Mientras Andrea Dovizioso, Valentino Rossi, Marc Márquez y Jorge Lorenzo meditaban cómo ganar hoy el Gran Premio de la República Checa, el equipo Movistar-Yamaha, empujado por su piloto Maverick Viñales, de 23 años, empezaba a despedir técnicos o informarles de que, el año que viene, no seguirían entre sus filas, se supone que por falta de sintonía con el piloto. Viñales, al que no dejan hablar sobre el tema después de haber anunciado que su técnico será Esteban García, cosechó ayer uno de sus peores resultados y partirá desde la cuarta fila.

La situación es ciertamente esperpéntica. El técnico Ramón Forcada, tricampeón con Jorge Lorenzo, en Yamaha, fue informado de que no continuaría con Viñales. «El piloto no me ha dicho una palabra, ni tampoco ha tenido un mal gesto conmigo, ni una sola queja», fueron las palabras de Forcada a Movistar TV, provocadas, dicen algunos, por el despido de su mecánico de confianza, Xavier Ullate, que, a los tres títulos con Lorenzo, añade el de Álex Crivillé, en 500cc, en el año 1999.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, es muy posible que Yamaha reconsidere, a petición del propio Viñales, el despido de Ullate, un impecable mecánico, que podría seguir vinculado al equipo azul.

El despido de Forcada es en diferido pues, en teoría, debería seguir con Viñales hasta final de temporada, cosa que nadie ha querido confirmar. El ambiente en el box de Viñales es de funeral permanente, hasta el extremo de que el piloto se vio obligado ayer a matizar, aunque nadie le creyó, que los aplausos que protagonizó cuando llegó al box tras un entrenamiento horroroso, no iban dirigidos a Forcada y/o Ullate, «sino a mí mismo, por no haber tomado las riendas de esa tanda desde el primer momento y hacer lo que yo quería».

CUMBRE EN YAMAHA / Esas manifestaciones se produjeron en una conferencia de prensa que se retrasó, ante dos docenas de periodistas, durante 35 minutos (de 16.15 a 16.50 horas), en el hospitality de Movistar-Yamaha. El motivo de la tardanza fue que Viñales fue llamado (y encerrado) en el despacho de Lin Jarvis, responsable de la escudería, donde también se encontraba William Favero, DIRCOM del team, para sugerirle mucha cautela, prohibirle hablar del tema e impedirle replicar a la corta exposición televisiva de Forcada.

El paddock de MotoGP está perplejo ante las decisiones de Yamaha y la manera de llevarlas a cabo. «Lo primero que tiene que hacer un piloto que quiere cambiar su equipo técnico es ganar, como hizo Marc Márquez al llegar a Honda en el 2013. Se conformó con lo que le dejaron hacer los japoneses y, luego, con el título y los récords en la mano, exigió y obtuvo todo lo que pidió», fue la versión que, uno de los mejores técnicos de suspensiones de la categoría reina, ofreció entorno a lo que está ocurriendo en el equipo Yamaha, «donde da la sensación de que tanto Vale (Rossi) como Viñales hacen lo que les da la gana».

Y así les va, llevan 19 grandes premios, más de un año, sin ganar una carrera. Y hoy también podrían pinchar.

la carrera / Andrea Dovizioso saldrá en la primera posición en Brno. El italiano Valentino Rossi estará junto a él en la línea de salida al conseguir el segundo puesto. Por parte de los pilotos españoles, Marc Márquez consiguió ayer el tercer mejor tiempo y su compatriota, Jorge Lorenzo, el cuarto.