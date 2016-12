Vuelta con los mismos

La plantilla del Real Zaragoza reanudará hoy los entrenamientos tras haber disfrutado de descanso por el parón de Navidad desde el partido de Liga disputado en el campo del Rayo Vallecano, donde el cuadro aragonés consiguió la primera victoria (1-2) de este curso lejos del estadio de La Romareda. Los jugadores zaragocistas tendrán doble turno de trabajo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. La sesión matinal comenzará a partir de las 10.00 horas y la vespertina se iniciará a partir de las 17.30 horas. De momento, la plantilla del Zaragoza reanudará la preparación con los mismos futbolistas que ha tenido hasta ahora Raúl Agné y sin ninguno de los tres refuerzos que pretende contratar el club durante el mercado invernal, que permanecerá abierto del 1 al 31 de enero.

La intención del club aragonés es contratar un jugador por línea en el mercado de invierno. En esa nómina no entraría el juvenil brasileño Raí Nascimento, que trabaja diariamente con la primera plantilla y al que no pudo inscribir en verano por no contar con el transfer internacional. Raí puede jugar en punta y en cualquiera de los tres puestos de segunda línea. El Zaragoza busca un central que pueda disputarles el puesto a los uruguayos Marcelo Silva y Leandro Cabrera, pero también quiere dar salida a Ravzan Popa, que hasta ahora casi no ha jugado. Otro jugador que puede irse en enero es Erik Morán, que era titular con Luis Milla y que con Raúl Agné casi no ha contado para el once.

El caso de Juan Muñoz es diferente, porque es el futbolista el que querría marcharse para disfrutar de más minutos de juego, pero solo saldrá si el club aragonés consigue un punta de garantías. Muñoz llegó en verano cedido por el Sevilla y ahora mismo tiene por delante a Ángel Rodríguez y a Jean Marie Dongou. Este último reapareció en los últimos minutos del encuentro de Liga contra el Reus (2-2), en La Romareda, y fue el autor del segundo gol zaragocista. Desde entonces se ha colocado ya por delante del punta sevillano.

Entre Luis Milla y Raúl Agné han utilizado hasta el momento a 25 jugadores, 22 de la primera plantilla, aunque el meta Álvaro Ratón tenga ficha con el Deportivo Aragón, y otros tres del filial, concretamente Jorge Pombo, Sergio Buenacasa y Xiscu. Este último fue titular en los dos últimos partidos de Liga que dieron paso al parón de Navidad.

MÁS EFECTIVOS / Sin contar a Cezary Wilk, lesionado de larga duración por una operación de rodilla, todo apunta a que Raúl Agné solo tendrá la baja por sanción de Marcelo Silva para afrontar el primer partido de Liga del año 2017 contra el Girona, en La Romareda. En ese caso, el técnico recuperaría a Fran Rodríguez, que no pudo participar en los dos últimos encuentros de este año por unas molestias en un tobillo, y a Edu García, a quien tuvieron que extirparle un testículo tras el pisotón sufrido en esa zona durante el partido contra el Reus, pero ahora todo apunta a que también estará ya disponible Jordi Xumetra, que se produjo una fisura de peroné en el choque jugado en campo del Valladolid (el último con Luis Milla al frente del equipo). Xumetra tiene velocidad y Agné lo necesita.

El extremo catalán había empezado a tomar contacto con el grupo antes de las vacaciones de Navidad, pero está previsto que hoy pueda trabajar ya al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. En el caso de que la respuesta de Jordi Xumetra sea positiva, como se espera, se pondría a disposición de Raúl Agné para poder participar en el encuentro frente al Girona. Es un futbolista que va a entrar de lleno en los planes del técnico aragonés.

El lateral Isaac Carcelén, que reapareció en campo del Rayo Vallecano, no pudo terminar el encuentro por unas molestias musculares, pero en principio no revisten importancia. Tras el partido, Raúl Agné dio a entender que el defensa andaluz simplemente había tenido que solicitar el cambio por acusar cansancio muscular. Marcelo Silva es baja ante el Girona por sanción tras la expulsión que sufrió en Vallecas y lo más probable es que su sustituto sea Bagnack.