Vuelta a la normalidad

El Tecnyconta Zaragoza necesita recuperar varias cosas, empezando por las sensaciones y la continuidad en el juego que tuvo en las primeras ocho jornadas y continuando por la tranquilidad de sumar nuevas victorias, cuestiones que van íntimamente ligadas. El equipo aragonés debe regresar a la normalidad, rehacerse de sus problemas y volver a encaminar su temporada para no verse preocupado por la clasificación. Para eso tiene hoy una magnífica oportunidad con la visita del UCAM Murcia al Príncipe Felipe (18.30 horas).

Recuperar la fortaleza exhibida en casa en las primeras jornadas es otro de los objetivos que debe perseguir el equipo de Jota Cuspinera. Alcanzar las doce victorias que tiene el conjunto aragonés como primera meta del curso pasa por exhibir músculo en el Príncipe Felipe. Ampliar las aspiraciones dependerá de la medida que dé el equipo fuera de casa. En cualquier caso, el de hoy es uno de esos compromisos de victoria obligada, porque se trata de un rival que solo lleva un triunfo más en la clasificación y que ha caído en Zaragoza en sus últimas seis visitas consecutivas y porque no hacerlo apretaría un poco más la clasificación por la zona baja y exigiría aún más al Tecnyconta en próximas jornadas.

El equipo aragonés se presenta completo aunque no entero del todo, después de una semana en la que de nuevo han sido protagonistas los diferentes problemas físicos de algunos jugadores. «Hemos tenido algunos problemas físicos que nos han condicionado bastante la semana. Dragovic se entrenó ayer –por el jueves– por primera vez, Gary también ha estado algo apartado por un problema que tiene en la cadera, Blums entraba y salía por un golpe en el muslo que se dio el domingo», explicó Jota Cuspinera, si bien añadió que estos problemas no deben suponer, en principio, ninguna baja para esta tarde.

La plantilla aragonesa es consciente de la importancia del choque. «El UCAM Murcia solo tiene una victoria más que nosotros, jugamos en casa, los de abajo empiezan a ganar, nos toca ir a Sevilla la siguiente, toda victoria que obtengamos supone acercarnos a las doce que tenemos como objetivo. Es importante encontrar sensaciones otra vez», indicó Cuspinera. Para el técnico, el problema de su equipo es de continuidad. De la falta de ella, en este caso. «Tenemos que estar preparados para, en cualquier escenario, ser capaces de jugar con continuidad como hicimos en la primera parte de Badalona. No creo que el equipo se esté cayendo porque si no creo que la primera parte de Badalona no se hubiese mostrado pero creo que tenemos que encontrar otra vez la continuidad», razonó.

Esta tarde se verán las caras dos equipos que tienen en el triple su principal arma para buscar la victoria. «Creo que son el primer equipo en tiros de tres en toda la liga ACB, el 75% de los puntos del equipo los anota su línea exterior, tiran mucho de tres. Tienen a varios jugadores, Hannah, Urtasun, Oleson, Benite, Lukovic en el cuatro, que son todos muy buenos tiradores tanto saliendo de bloqueos como tras bote como en la línea de tres. Son peligrosos, muy peligrosos», advirtió Jota Cuspinera.