Vuelve a Aragón la fiesta de la bicicleta de montaña

Vuelve a Aragón la XVIII Orbea Monegros BTT, que acoge la gran fiesta de la bicicleta de montaña con 8.000 corredores que disfrutarán del Desierto vivo de Europa. La carrera, un referente español y europeo en pruebas de mountain bike, tendrá lugar este sábado con salida y meta en el recinto ferial de Sariñena.

Ocho mil participantes agotaron las plazas al inscribirse on line en un tiempo récord de dos horas. La prueba es líder en Europa por número de participantes y calidad organizativa. Según Juan Nájera, el director, «es objetivamente la número uno, no solo de Europa sino también a nivel mundial, puesto que no hay ninguna prueba de mountain bike maratón que reúna a 8.000 participantes en un solo día. En Europa no hay. En Latinoamérica, la mayor se celebra en Argentina con 5.000 corredores. En Estados Unidos, la más grande, son 2.000 y así por los diferentes continentes», señaló.

Los corredores proceden de todas las comunidades autónomas. Por provincias, las diez primeras son Barcelona, Vizcaya, Madrid, Zaragoza, Huesca, Guipúzcoa, Valencia, Tarragona, Cantabria y Navarra. También hay corredores de otros países, que suman alrededor del 5% del total, y que proceden de Francia y Portugal y también de lugares más lejanos como Nueva Zelanda o México. Entre los participantes estarán el humorista Javi Sancho y el corredor de MotoGP Aleix Espargaró. Cuenta con dos recorridos (118 y 81 kilómetros) que comparten los mismos paisajes del Desierto vivo de Europa.