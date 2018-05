Yates demuestra de forma inesperada que también es batible

Hubo un instante de la etapa, cuando ya se certificaba que la fuga consentida llegaría por un día a la meta, en que las imágenes de televisión mostraron a Chris Froome bromeando con Simon Yates cuando la 'maglia rosa' trataba de ganar posiciones al frente del pelotón. Eran instantes para que los dos británicos más destacados de este Giro se intercambiasen unas bromas, pero que poco se podía pensar por aquel entonces, cuando todavía Pratonevoso se veía en el horizonte, que un ataque del cuatro veces ganador del Tour noquearía a su joven rival. Sonaron las alarmas. Y lo hicieron como siempre sucede en el ciclismo; cuando menos se esperaba y en el lugar más inesperado. Yates ahora solo dispone de 28 segundos de renta sobre un Tom Dumoulin que nunca se rinde.

En apenas kilómetro y medio, que no era ni exagerado ni duro, Yates se difuminó para demostrar que no era tan fiero como lo pintaban, que su pedaleo era torpe y, sobre todo, lo peor para él, que puede ser batible como vuelva a tener otro día malo en las dos etapas de montaña que quedan en el programa del Giro; este viernes, con tramos de tierra incluidos en La Finestre, y el sábado.

DUMOULIN pakt 27 seconden op roze trui drager Yates! Wat een kracht bij hem en de mannen van Sky, de strijd om roze ligt met nog 3 dagen weer helemaal open! #Giro #Giro101 pic.twitter.com/II3RaY0xrZ — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 24 de mayo de 2018

No se puede descuidar porque con 28 segundos de ventaja ya escucha el aliento de Dumoulin en el cogote. No se puede descuidar porque no sabe si este viernes podrá encontrar la ayuda salvadora final de Mikel Nieve, su compañero navarro, que lo auxilió en los metros finales para salvar tres o cuatro segundos, un tiempo que puede parecer una tontería, pero que no lo es. En un ciclismo tan igualado cada segundo se debe defender como la tierra que trata de salvar el soldado en la trinchera ante el enemigo.

El papel de Froome

Froome, de hecho, no atacó a Yates, sino que trataba de desbancar a Domenico Pozzovivo, tercero de la general, un ciclista que habitualmente sube a rueda de los demás, pero que por una vez dio la cara para defenderse con valentía del acoso de Froome. Dumoulin, que ya escuchaba el clamor de la meta, no quiso desaprovechar la ocasión. Y fue entonces cuando Yates desapareció del mapa para descolgarse y comenzar a ceder unos segundos que cuestionaron el carácter gallardo que mostró en el Zoncolan y en el Etna.

Cuando parecía que toda la historia de la 18 ª etapa se resumiría a la victoria del prometedor alemán Maximilan Schachmann (24 años) por delante del veteranísimo y resistente Rubén Plaza (38 años) surgió la ira de Froome para animar no solo el día sino la clasificación general del Giro. Ver para creer. Y con Dumoulin atento en la retaguardia.