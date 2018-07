Yerry Mina, Paulinho, André Gomes, Alcácer... El Barça estudia ofertas de salida

Con la pretemporada 2018-19 a la vuelta de la esquina, el Barça está trabajando para dejar lista la plantilla del primer equipo. Y mientras ultima algunas contrataciones (Arthur, Lenglet...) baraja las posibilidades de salida de algunos de sus jugadores suplentes. Yerry Mina y Paulinho Bezerra lideran el ranking de ofertas millonarias recibidas.

El gran Mundial del central colombiano y la determinación del brasileño con su selección han proyectado y revalorizado a los azulgranas, que han recibido ofertas de la Premier League y la liga China, entre otras competiciones. Mina ha vuelto de Rusia como el gran ídolo nacional de Colombia y ha captado el interés del Fenerbache turco, que estaría dispuesto a pagar 30 millones por él, y del Everton, que quiere incorporarlo este mismo verano, según diferentes fuentes. Paulinho, por su parte, tiene una oferta de 50 millones de euros procedente del Guangzhou Evergrande chino.

En ambos casos, si el Barcelona decidiera venderlos, acabaría amortizando su fichaje, pues Yerry Mina llegó por 11.8 millones de euros procedente del Palmeiras y Paulinho, que ya tiene 30 años, aterrizó en el Camp Nou por 40 millones, 10 menos de lo que su antiguo club está dispuesto a pagar por él.

Alcácer, André Gomes y la Premier

El central colombiano no es el único que ha despertado el interés del fútbol inglés. André Gomes y Paco Alcácer también lo han hecho. Gomes, que no ha sido capaz de exhibir el nivel mostrado en Valencia, tiene una oferta del nuevo Arsenal de Unai Emery. Según The Independent, el técnico español ha pedido al centrocampista azulgrana y los 'gunners' estarían dispuestos a pagar 30 millones de libras (unos 33 millones de euros) por él. Su salida es una de las más probables. Porque viendo el escaso protagonismo que ha tenido en el equipo, desde el club se tomó la decisión de que si llegaba una oferta cercana a lo invertido (35 millones) se aceptaría.

El otro pretendido es Paco Alcácer. El '9' del Barcelona ha llamado la atención del Sporting de Portugal y del mismo Everton que contempla la incorporación de Mina. Sin embargo, sus opciones no son tan claras. La prensa portuguesa habla de una posible cesión para la próxima temporada pero la idea del Barça es vender a Alcácer por una cantidad cercana a los 30 millones de euros que invirtió por él. Ahí es donde entra en juego el Everton, que en los próximos días decidirá si hace una oferta oficial por el español.

En la operación salida, Rafinha, Aleix Vidal, Munir y Douglas siguen sin concretar su futuro. Y los entrenamientos empiezan el lunes.