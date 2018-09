El Zenit se va de fiesta

Hace 30 años Marcos López era un prometedor ochocentista del Olivar. Por aquellos tiempos lo que primaba en el atletismo era la competición en pista y el cross. Josefina y Miguel Ángel, sus padres, decidieron montar una tienda de atletismo en el barrio de la Bozada. La llamaron Zenit. Marcos les echó una mano. Tres décadas más tarde todo ha cambiado en Zaragoza. López es un atleta veterano de buena estampa que disputa carreras por montaña y las populares hacen furor. Y lo más importante. López impulsó hace cinco años la creación de un equipo. Se denominaba Zenit Twinner. Hoy tiene más de 200 fichas de las que algo más de la mitad pertenecen a la escuela. En la tarde de ayer la tienda celebró la fiesta de sus tres intensas décadas de vida.

Marcos López recuerda los primeros pasos de Zenit. «Me pilló jovencillo. Las horas que no estaba en clase, las echaba en la tienda. Al ser una tienda familiar a todo el mundo le ha tocado arrimar el hombro y al final me he quedado con la tienda junto a Nadia, mi hermana», dice. En aquellos tiempos solo había otro establecimiento. Era Maratón, en el barrio de Las Delicias. «Ese tipo de tiendas han ido cerrando y quedamos pocos. Pero tenemos nuestro público y el trato con el cliente es muy cercano. Aunque hay competencia de las grandes superficies y es más complicado sobrevivir», afirma el veterano.

El último giro de tuerca de López fue la creación del equipo. «El primer año estábamos una veintena de federados encabezados por Redouan Benharafa y Toño Muro. Pero ahora tenemos juveniles y júniors de calidad y un buen equipo promesa. Estamos más cojos en la categoría sénior». La gran figura es el triple campeón del mundo júnior de carreras por montaña Dani Osanz.