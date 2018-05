Zidane dimite como entrenador del Real Madrid

Zinedine Zidane acaba de dimitir como entrenador del Real Madrid y a las 13 horas ofrece una rueda de prensa por sorpresa en las instalaciones de Valdedebas, donde está la ciudad deportiva del Real Madrid. Lo ha hecho después de reunirse, sin que hayan trascendido los motivos, con el presidente blanco, Florentino Pérez.

Sergio Ramos efectuó en febrero en la cadena COPE unas declaraciones en las que dijo textualmente: "Dais por hecho que si gana se queda e igual decide tomarse un descanso. Igual os lleváis una sorpresa y se va".

A la reunión entre presidente y entrenador también asiste José Ángel Sánchez, director del club. El Madrid ha cancelado todas las reuniones que tenía previsto realizar este miércoles con agentes relativas a operaciones de fichajes que tiene en marcha.

La conferencia de prensa se ha ofrecido en directo online a través de la web de El Periódico de Aragón.

13:38



Hasta aquí la conferencia de prensa en directo del ya exentrenador del Madrid que abandona la sala de prensa con aplausos de los periodistas.



13:37



Zidane: "Cuando tomo una decisión no la tomo por tomar si no porque la he reflexionado mucho".

13:36



Zidane. "Me marcho yo. No voy a decir este u este otro. La culpa la tengo yo".



13:35



Zidane: "Mi mejor recuerdo como entrenador fue ganar la Liga. La Liga fue lo máximo".

13:29



Zidane: "Es una decisión que he tomado porque hay que saber cuando se debe parar. Lo hago por el bien de este equipo y creo que conmigo habría sido complicado ganar el año que viene. Ya lo hemos visto no ha sido fácil ganar en la Liga o la Copa del Rey. Y esos momentos complicados yo no los olvido. De momento no quiero esto sino terminar esta etapa en el Real Madrid y marcharme cuando todo va bien. Es el momento. Es el buen momento de acabar bien".



13:28



Zidane: "Es un desgaste natural. En febrero no pensaba eso. Se puede cambiar de un día a otro y el día a día cambia. No estoy cansado de entrenador".



13:26



Zidane: "No busco otro equipo y no voy a entrenar. El mensaje se lo envié a toda la plantilla y a Sergio como capitán. Él como capitán y persona, hemos vivido muchas cosas, incluso he jugado con él y me ha respetado la decisión deseándome suerte".



13:24



Zidane: "Cuando no ves las cosas te dices mejor cambiar que no seguir y hacer tonterías".



13:23



Florentino no quiere entrar en el debate sobre quién es el sucesor de Zidane. "Las preguntas para Zidane", responde el presidente blanco al periodista que le ha preguntado por el futuro.



13:22



Zidane: "Los jugadores ya lo saben. No he hablado individualmente con ellos pero la plantilla lo sabe por mensaje. He hablado personalmente con Sergio Ramos".

13:21



Zidane: "¿Qué les podía pedir más a mis jugadores? Tal vez mis jugadores necesitaban otro discurso para volver a ganar".



13:21



Zidane: "Hubo momentos muy bonitos, otros duros y uno espectacular. Ganar la Champions. Pero en los momentos complicados de la temporada tuve que reflexionar. Los jugadores necesitan un cambio".



13:19



Zidane: "Ganar no solo es cuestión de una o dos personas si no de todos".



13:19



Zidane: "Gracias... lo que tengo que decir es dar las gracias a todas las personas que he tenido a mí alrededor. Todos... todo el cuerpo técnico. Al final se pueden conseguir cosas o no pero la exigencia aquí es muy alta".

13:18



Zidane: "Solo le puedo dar las gracias a la afición".

13:17



Zidane: "Puede ser un hasta luego como dice el presidente porque el Madrid me lo ha dado todo y siempre estaré en este club. Es una decisión que muchos no entienden pero era lo más adecuado después de tres años".

13:16

Florentino: "Lo único que me gustaría decir es un hasta pronto. Si necesita un descanso se lo merece".

13:15

Florentino: "Es un día triste para mí y para los jugadores, le he querido como jugador y como entrenador. Pero cuando él toma una decisión solo podemos respetarla. Me causó un gran impacto y no lo he podido convencer. Solo le puedo ofrecer mi cariño".

13:14

"Después de tres años necesito otro discurso. Por eso he tomado esta decisión. Quiero mucho al Madrid y le estaré agradecido toda la vida. Hay que cambiar y por ello he tomado esta decisión".

13:12

"Es una decisión en firme y estoy a su lado", Florentino.

"Tomé la decisión de no seguir el año que viene como entrenador del Real Madrid"

13:12



Llegan Zidane y Florentino.



13:08



La expectación en Madrid parece estar en estos momentos más en Valdebebas que en la Carrera de San Jerónimo.

13:06



Varios medios informativos de Madrid avanzan el nombre de Guti como sustituto de Zidane.



13:03



9 de 13 títulos en 3 años, entre ellos 3 Champions 1 Liga y 1 Copa... entre los campeonatos más importantes.

13:00

Primeros datos apuntados desde Madrid. "Motivos personales" como causa de la salida del técnico francés quien por cierto hoy habla en una entrevista que publica 'L'Équipe' en la que nada dice sobre su marcha del club blanco.

12:54

Buenas tardes. Iniciamos ahora y aquí la retransmisión en directo de la conferencia de prensa donde Zidane anuncia su salida del Real Madrid.