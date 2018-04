Zidane: «Es una vergüenza que se hable de robo»

El Real Madrid visita al Málaga (20.45), pero sigue con la polémica de su pase en Champions y Zidane no la elude. El técnico considera que la acción en el tiempo añadido del encuentro ante la Juventus «puede ser penalti o no», pero lo que no soporta es que se hable de un robo. «Estoy muy decepcionado con lo que se dice. No sobre el penalti, que para unos existe y para otros no. Es una vergüenza cuando se habla de robo», afirmó.

«Está claro que lo que estamos haciendo molesta a mucha gente. También en la prensa extranjera se ha hablado de robo. ¿Qué pasa aquí? No podemos pasar de hacer un gran partido en la ida y ahora ser un equipo que ha robado. Nosotros tenemos que estar en el medio», añadió. Mientras, el Madrid vuelve a Málaga, donde consiguió la Liga hace un año, con el objetivo de recuperar ante el colista la tercera plaza tras la derrota del Valencia.