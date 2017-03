Zidane se guarda a Ronaldo para la Liga de Campeones

Cistiano Ronado no será de la partida ante el Eibar. El portugués no se ejercitó ayer con sus compañeros y se limitó a realizar carrera continua, lo que llevó a Zidane a tomar la decisión de no que juegue en Ipurua ante el equipo armero, con el objetivo de reservarlo para la el choque ante el Nápoles en San Paolo. Ante el equipo de Mendilibar tampoco estarán Bale, sancionado con dos partidos por su expulsión ante el Las Palmas, Morata, por tarjetas, y los lesionados Varane y Coentrao.

Todo indica que Zidane volverá al 4-4-2, con Casemiro y Modric de vuelta al equipo tras haber sido suplentes ante el Las Palmas. Después de haber perdido el liderato en favor del Barcelona, el Madrid no puede fallar, pese a tener pendiente aún el partido aplazado ante el Celta. De eso se habló en la reunión previa al ensayo de ayer. En ella, Cristiano, Ramos y Modric le leyeron la cartilla a Isco y Morata por estar más pendientes de si seguirán o no en el equipo y por decir el malagueño que era el segundo plato, y el delantero, el postre

«Tenemos que defender todos y hay que correr todos», se escuchó en una reunión en la que Ramos apuntó que «el único que no tiene que correr es Cristiano, que marca 60 goles», según La Sexta. Al ser preguntado por la charla, Zidane la definió como «algo habitual». «Nosotros hablamos siempre. Esta vez ha sido un poco más larga la conversación porque hemos visto vídeos».