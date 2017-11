Zidane no busca ninguna excusa

Zinedine Zidane prefiere que el Barcelona pierda el domingo en Mestalla en el enfrentamiento de los dos primeros de la Liga, pero no ha querido manifestarlo abiertamente este viernes en la rueda de prensa tras el último entrenamiento de preparación para el choque de los madridistas contra el Málaga en el Bernabéu del sábado (16.15 horas, beinSports).

"Algún equipo de los dos va a perder algo. Lo que más nos interesa a nosotros es hacer nuestro partido y ganar, sumar los tres puntos para ver después qué pasa. Algo va a pasar, seguro, un empate, una victoria o una derrota", ha sido la respuesta de perogrullo del técnico francés a la pregunta sobre si espera que sea una jornada propicia para reducir la desventaja con el líder.

Responsabilidad

Una diferencia que nadie podía prever a principios de la temporada, empezando por él mismo. "No, para nada me imaginaba que a estas alturas estaríamos a diez puntos", ha admitido Zidane, que no se ha querido escudar en problemas como las numerosas lesiones de jugadores blancos en este trayecto para explicar la situación actual: "No culpo a las bajas. Esto es fútbol, forma parte del juego. Los diez puntos no son solo por las bajas, es un poco de todo. Yo soy el responsable de eso y tenemos que intentar rebajar esos puntos y estoy seguro de que lo vamos a hacer. Pasó lo que pasó y ahora hay que ver lo que tenemos por delante y lo que podemos hacer".



Bale y Marcelo, durante el entrenamiento de este viernes en Valdebebas / JAVIER LIZÓN (EFE)

Para el partido contra el Málaga, que ya levanta cabeza y ha ganado dos de sus tres últimos encuentros, el entrenador blanco puede contar con todos sus jugadores excepto con Asensio, que este viernes tampoco se ha entrenado a consecuencia de la sobrecarga que sufrió ante el Apoel. Bale se ha incorporado por fin al trabajo con el resto del grupo y, según Zidane, tiene posibilidades de entrar en la lista dos meses después de su última participación con el equipo blanco, el 26 de septiembre ante el Borussia Dortmund.

La máscara de Ramos

Más posibilidades tienen Keylor Navas y Sergio Ramos, que también se ha sumado a los entrenamientos con la máscara que llevará para proteger su nariz después de la rotura del taquique nasal que le produjo la patada de Lucas en el derbi del sábado pasado. "Vamos a ver si juega mañana. Lo hará cuándo esté bien. Hay otros jugadores... No tengo miedo a nada. Si no juega Sergio, lo hará otro y lo hará bien, seguro", ha apuntado el técnico blanco, que ha celebrado el buen nivel defensivo del equipo, que no ha encajado ningún gol en los tres últimos partidos y ha recibido siete menos que la temporada pasada a estas alturas.

"Lo que intentamos es mantener la portería a cero y meter goles nosotros. Es la mejor manera de ganar un partido. Pero no son solo tres jugadores, efender es cuestión de todos y lo estamos haciendo todos mejor", ha señalado Zidane.