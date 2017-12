Zidane recela del Al Jazira y mira al próximo clásico

Entre la goleada al Sevilla y el clásico aparece el Mundial de clubs, un torneo que puede dejar su huella en el encuentro del día 23 en el Bernabéu ante el equipo azulgrana. La posibilidad de que un jugador del Madrid pueda quedarse sin disputar el choque ante los de Valverde si ven una roja en la final del sábado o en el encuentro para dirimir los puestos de tercero y cuarto ha desatado el malestar en el equipo blanco. Antes de eso, se medirá al modesto Al Jazira, anfitrión del evento en Emiratos Árabes Unidos, que dirige Ten Cate, el técnico holandés que fue ayudante de Rijkaard en el Barcelona.

En su intento por repetir título, todo lo que no sea ver al Madrid en la final del sábado sería un fracaso. El primer escollo en la semifinal de hoy miércoles (18.00 horas, La 1) es el millonario Al Jazira, un equipo del que recela Zidane. «Si pensamos que va a ser fácil nos equivocaremos. Se trata de una semifinal», afirma el técnico francés, que ya sabe que el Gremio de Porto Alegre brasileño, que ganó en la prórroga al Pachuca mexicano (1-0), sería el rival de los blancos en la lucha por el título. Un gol anotado por Everton a los cinco minutos de la prórroga llevó al triunfo ante el Pachuca al Gremio de Porto Alegre para situarse, por primera vez en su historia, en la final de este torneo. El campeón de la Copa Libertadores necesitó del tiempo extra para superar el representante de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, que luchará por el tercer puesto con el perdedor de la otra semifinal.

BALE Y VARANE, RECUPERADOS / Para el choque ante el Al Jazira, Zidane, campeón de la Liga de Emiratos Árabes Unidos que se ha entrenado en un hotel de siete estrellas que cuenta con campo de fútbol, tiene a su disposición a todos los jugadores, incluidos Bale y Varane, que se han ejercitado con normalidad en las dos sesiones. Esa es la mejor noticia para Zizou, que ha recuperado el optimismo tras el buen partido ante el Sevilla. «Estamos en el buen camino últimamente», apuntó Zidane.

Lo que más le inquieta es la amenaza de que un jugador vea una roja el sábado y no pueda disputar el clásico, algo que Zidane considera injusto. «Puede pasar, pero se trata de dos competiciones diferentes y es algo muy fuerte si llega a pasar eso, aunque creo que no sucederá. Pienso que ante el Barcelona van a jugar todos», manifestó Zinedine Zidane al respecto.

Más rotundo se mostró Marcelo sobre el asunto de las tarjetas, con el que no está de acuerdo. Pese a ello, el lateral brasileño está seguro de que no influirá en el rendimiento del equipo. «No es justo ser castigado en Liga si nos expulsan aquí, pero no vamos a quitar el pie para jugar contra el Barcelona», afirmó Marcelo.

Tampoco se va a dejar nada el equipo de Ten Cate, pese a reconocer la gran diferencia que le separa de su rival. «Puede que no tengamos a los mejores jugadores, pero en espíritu de equipo tengo al mejor. Pelean, desafían y tienen un gran corazón. Somos un equipo muy difícil de superar y lucharemos hasta el último minuto», afirmó el técnico holandés del Al Jazira.