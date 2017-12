Zidane: "Se que me van a meter hostias, pero para mi no va a cambiar nada"

Zinedine Zidane no ha podido ocultar sus profunda decepción con lo ocurrido en el último partido del año, pero antes de que le hayan empezado a llegarle las críticas por su planteamiento se ha adelantado a reafirmar que dura derrota ante el Barça no le va a llevar a reconocer que se ha equivocado en algo.

"Se que mañana me van a meter hostias, pero para mí no va a cambiar nada en lo que voy a seguir pensando y en lo que voy a seguir haciendo", ha dicho en rueda de prensa el técnico blanco, que ha admitido que se trata de "una derrota que duele, seguro, pero es lo que hay y no se puede hacer más".

MOMENTO COMPLICADO

"Estamos mal porque es doloroso, pero al mismo tiempo no vamos a bajar los brazos. Vamos a descansar esta semana próxima y vamos a volver más fuertes. El Madrid nunca se rinde, pase lo que pase. Es un momento complicado, estamos jodidos por la derrota, tres goles... Puedo decir que no merecíamos esto, pero esto es fútbol y es lo que hay", ha añadido en preparador madridista, que ha vuelto a insistir en que no da la Liga por perdida.

"No voy a cambiar nunca. Hoy estamos mal porque es una derrota que duele, nada más. Vamos a seguir adelante, esto es muy largo. Otros pueden decir que la Liga está acabada, yo no y creo que el entrenador del rival de hoy tampoco", ha manifestado Zidane, que no se arrepiente de haber alineado a Kovacic, pese a que el resultado final de su decisión haya resultado clave para la nueva goleada encajada en el Bernabéu.

CAMBIO RADICAL

"Estoy para elegir y para decidir y no me arrepiento de nada... De la manera cómo perdimos no puedo estar contento, pero estoy con mis jugadores. Hasta ahora lo habíamos hecho fenomenal, pero ahora estamos jodidos", ha reiterado el técnico francés, que ha explicado el primer gol fue fruto de un grave desajuste defensivo sin querer hacer sangre con Kovacic: "Viene de un error nuestro y tres minutos después nos meten el segundo después de la expulsión de Carvajal y ahí cambia completamente el panorama. Con 0-2 y uno menos cambia todo física y mentalmente".