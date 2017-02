Zidane: "Un mal control te mete en la mierda, con perdón"

"Mal". A Zinedine Zidane, el técnico de la sonrisa, se le entendió todo cuando acabó el partido de Mestalla. "Hemos perdido una bala que teníamos en la recámara", admitió Carvajal, el lateral blanco. Pero nada podía quitar el enfado al técnico francés, quien no tuvo reparos en centrarse en la desastrosa actitud de sus jugadores, sobre todo en los 10 primeros minutos cuando encajó, como diría Marcelo, "dos goles tontos". Zizou no se sacaba de la cabeza esos dos tantos del Valencia. "Está claro, perdimos el partido en esos 10 minutos", dijo el técnico mirando claramente a sus jugadores. "Un mal control te mete en la mierda, con perdón", ha confesado.

"No hay excusas, esa actitud inicial no fue la correcta", indicó Zidane, dolido porque su equipo desperdició la posibilidad de abrir un serio hueco en la Liga. "Tenemos que pensar que solo con estar en el campo no vamos a ganar un partido", añadió luego el entrenador blanco dando todavía más contundencia a ese mensaje crítico hacia un Madrid que se asomó a Mestalla con las manos en el bolsillo. Cuando se dio cuenta, Keylor Navas ya había recibido dos goles que fueron, en realidad, su condena.

"Estoy enfadado", afirmó Ziddane, por mucho que después se apresurara a precisar. "Estamos todos enfadados. La actitud es muy importante. Luego, todo salió al revés", confesó el técnico, reprochando, una y otra vez, la falta de compromiso de sus jugadores. Quiso cambiar el partido con sus cambios, pero no llegó a tiempo.

BAJO SOSPECHA

"Está clarísimo, perdemos el partido en esos 10 primeros minutos", admitió Zidane, quien intentó, eso sí, buscar "las cosas buenas" que hizo su equipo para revertir esa situación. No fueron, sin embargo, lo suficientemente buenas para evitar la derrota. Una derrota que deja, sobre todo, bajo sospecha al Madrid.

Sigue siendo líder, con un punto de ventaja sobre el Barcelona, y un partido menos (el que debe jugar en Balaídos), pero esa caída alienta la esperanza de todos sus perseguidores. "No hay excusas, somos los culpables", confesó Marcelo, divulgando incluso antes que su propio entrenador ese mensaje de profunda autocrítica. Aún en el césped, el lateral brasileño se reprendió a sí mismo. Y al equipo. "No podemos entrar en un partido así. Entramos muy mal, hay que aprender de estos errores", dijo Marcelo.

FALTA DE LUCIDEZ

A medida que iba hablando, más se iba encendiendo el técnico madridista. "En 10 minutos un mal control te mete en la mierda", gritó Zidane. "El fútbol te castiga si no estás atento. Tenemos que ser más listos", aseguró el francés, quien instó a su equipo a "no buscar excusas" porque no repararían entonces el daño recibido en Mestalla. "Nos faltó lucidez en el último pase, nos faltó lucidez en el último remate", añadió luego indicando que ese inicio, "con Zaza, que estaba siempre entre líneas", acabó siendo decisivo para la derrota.

"Nos hicieron mucho daño ahí. Nos han faltado muchas cosas", dijo lamentándose. Un par de errores defensivos del Madrid forzaron su caída unido a su falta de recursos ofensivos para superar a un ordenado Valencia, que jugó el partido como si fuera el último de la temporada. Y lo ganó porque el Madrid, con "ese control y 10 minutos de mierda" que dan vida al Barça. Y a la Liga.