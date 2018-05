Adidas lanza su revolución digital desde Zaragoza

Adidas ya no es solo una empresa de ropa y calzado deportivo. El fabricante alemán, que se ha convertido en los últimos años en una compañía eminentemente tecnológica quiere dar el salto definitivo, hacia una revolución digital sin precedentes. Y Zaragoza ha jugado y juega un papel decisivo en todo este proceso. «Nuestra página web es la tienda más importante del mundo», señaló recientemente el consejero delegado de Adidas, Kasper Rorsted. «Le damos prioridad en nuestras contrataciones, asignación de recursos y desarrollo de infraestructuras», afirmó en una entrevista en el Finalcial Times.

Rorsted tiene a Adidas España en el epicentro de su estrategia tecnológica. Y el World Trade Center (WTC), del barrio zaragozano del Actur, se ha convertido en el cuartel general en el que se ha diseñado la transformación digital del gigante alemán. En el 2012, la marca deportiva creó el equipo de Innovación Digital (Digital IT Team), el corazón tecnológico de la firma a nivel mundial. Casi seis años después, las oficinas del WTC están consideradas el principal bastión de la multinacional en este área. Allí trabajan alrededor de 350 personas, pero serán necesarios al menos 200 empleados más de alta cualificación para impulsar esta metamorfosis en todo el mundo.

«Ya hemos contratado 86 personas, pero tenemos abiertas otras 49 posiciones, aunque creemos que serán necesarias, al menos, 200 personas más», asegura el director de Desarrollo de Aplicaciones Móviles, Gerardo Gómez, uno de los grandes activos de la división tecnológica de Adidas.

El objetivo de la multinacional es internalizar progresivamente algunos servicios externalizados a través de otras compañías. Este proceso, que comenzó hace ya algunos años y que todavía no está cerrado, «nos permitirá tomar decisiones tecnológicas mejores y más rápidas y tener el control y el conocimiento», afirma Gómez, un joven zaragozano que llegó desembarcó en la multinacional en el 2012.

Él y su equipo son los creadores de la nueva aplicación (app) con la que la compañía ya ofrece a los consumidores «una experiencia de compra única, contenidos personalizados y una oferta exclusiva de productos inspirados en moda y deporte», resume Gómez. El lanzamiento de esta nueva aplicación a nivel mundial forma parte de la nueva estrategia de Adidas, que prevé cerrar tiendas en todo el mundo y alcanzar los 4.000 millones de euros en ventas en sus plataformas de comercio electrónico, es decir, cuatro veces más respecto a las cifras registradas en el 2016 (1.000 millones).

Pero este es solo un ejemplo de lo que se cuece en el laboratorio tecnológico de Adidas en Zaragoza. Allí se trabaja en todo tipo de desarrollos para estar en primera línea de la carrera digital (web, ecommerce, app móviles, calidad y mantenimiento del software, experiencia de usuario, bases de datos…). «En Adidas Zaragoza, los principales desarrolladores, diseñadores y creadores de tecnología del mundo lideran el camino hacia el futuro digital», apunta la compañía alemana.

DESCENTRALIZACIÓN / El proyecto global del Digital IT está ubicado en tres sedes: España, Holanda y Alemania, pero es en Zaragoza donde se encuentra el IT hub global, el epicentro de los proyectos con impacto mundial. Allí, Gerardo Gómez dirige equipos multidisciplinares que se caracterizan por su elevado grado de conocimiento y manejo de tecnologías de vanguardia. «Todo lo que se hace desde el punto de vista digital a nivel mundial lo hacemos desde aquí», resume. Se trata del departamento que mayor crecimiento está experimentando en Adidas, lo que provoca que se encuentre en una búsqueda continua de talento. Matemáticos e ingenieros son los perfiles más habituales, pero no los únicos. «Buscamos a los mejores, en cualquier rincón del mundo», recalca Gómez.

Pero si hay dos calificativos que definen a la plantilla del equipo tecnológico de Adidas España son joven (la edad media ronda los 35 años) y multicultural. Hay empleados de varias nacionalidades, algo que Gerardo Gómez considera un activo para la compañía.

CONFIANZA EN ARAGÓN / La confianza de la marca deportiva en Zaragoza se ha traducido en la ampliación de sus instalaciones en el WTC del Actur. La compañía ha cerrado hace apenas unas semanas el alquiler de tres plantas más en el complejo de oficinas, que se suman a las ocho que ya tenía. De esta forma, ocupa casi 7.000 metros cuadrados, destinados a distintas áreas (recursos humanos, logística, retail, marketing, ventas, finanzas, tecnologías).

Además, hay que sumar la sede de Caspe (Zargoza), donde la compañía tiene también un almacen, una tienda y oficinas, en las que trabajan alrededor de 16 personas. Pero el peso de Zaragoza en la estructura de Adidas también es visible en la presencia de altos directivos aragoneses en el cuartel general de Adidas, situado en Herzogenaurach, a unos 20 kilómetros de Nuremberg (Alemania).