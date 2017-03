Los agricultores reclaman en la calle más presupuesto

Varios centenares de agricultores y ganaderos aragoneses salieron ayer a las calles de Zaragoza para exigir al Gobierno de Aragón que aumente la dotación presupuestaria para el sector. La marcha, que partió de la sede del Ejecutivo y terminó en las Cortes, se abrió paso con una decena de tractores y se hizo oír con el estruendo de centenares de cencerros. La protesta, convocada por UAGA, Araga, Asaja, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias, se celebró para exigir a la DGA una dotación de 55 millones de euros a desarrollo rural y sostenibilidad, frente a los 22 millones designados actualmente. De esta forma, su peso pasaría del 0,5% del presupuesto global de la comunidad al 1,1%.

El lema Sin presupuesto no hay futuro para el medio rural encabezó la marcha, en la que también se mostraron otros como Por el empleo de los jóvenes en la agricultura, Ganadería extensiva. Montañas Vivas o Por la dignidad en el medio rural. Incluso pudieron verse a algunos manifestantes ataviados con sus trajes de apicultor o a un grupo encadenado, vestido con monos naranjas, que portaban pancartas con mensajes como Presos de la PAC. A la protesta se adhirieron 17 plataformas agrarias y ganaderas.

La manifestación contó también con la participación de un numeroso número de jóvenes agricultores. El coordinador estatal de Juventudes Agrarias de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG), Marcos Garcés, lamentó que «un sector estratégico» y que «mantiene vivo el medio rural» tenga que salir a la calle para exigir sus derechos, y reconoció que se sienten «ninguneados por las instituciones».

«POLÍTICAS Y NO SUBVENCIONES» / Garcés hizo hincapié en las dificultades que tienen los menores de 35 años que quieren incorporarse al sector. «Lo que reclamamos es contar con unos medios complementarios porque los jóvenes que empiezan no tienen acceso a la tierra, ni a la financiación y se tienen que enfrentar a una PAC que está destruyendo el sector», explicó Garcés, que subrayó que quieren «políticas para desarrollar su trabajo y no subvenciones». En el manifiesto que se leyó al término de la marcha, se expresó que «el sector necesita más presupuesto para sus estructuras», ya que «la producción final agraria en 2016 ha sido de 3.300 millones de euros».

El secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), José Manuel Penella, recordó que «el medio rural necesita de inversiones» y el recorte del presupuesto no ayuda a ello. «Más fondos para inversiones genera empleo y riqueza». En cuanto a los presupuestos, Penella reclamó el «compromiso que ya se firmó en 2014, que se dio por bueno en Bruselas y que no se está cumpliendo».Además, explicó que cada vez más jóvenes quieren incorporarse al sector. «El año pasado se presentaron 700 solicitudes pero solo hubo dinero para 500. No podemos dejarnos a ningún joven fuera porque son el futuro», subrayó. Por su parte, el secretario general de Asaja, Ángel Samper, adelantó que si continúa la «irresponsabilidad» política habrá una gran movilización.

Una vez los manifestantes llegaron a las puertas de las Cortes, fueron recibidos por el líder de Podemos Aragón, Pablo Echenique, quien fue increpado por algunos manifestantes. Una vez dentro, se reunieron con el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, y con los portavoces parlamentarios, que les mostraron su apoyo.