Alibaba tienta a firmas catalanas para poder competir con Amazon

El gigante chino de comercio electrónico Alibaba ha incrementado en los últimos meses su actividad en Catalunya con el objetivo de promocionar el uso de sus portales y las ventas de productos europeos en China. A la espera de un almacén propio que muchas fuentes sitúan en las proximidades de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Barcelona, los contactos con asociaciones, patronales y grandes empresas se intensifican. El reto es canalizar los productos desde Catalunya a China y a los 450 millones de consumidores habituales de Alibaba.

«Ya estamos activos en España, conversando con empresas locales y ayudándoles a aprovechar las oportunidades de la internacionalización y la apertura al mercado chino. España es un país muy importante para nosotros y queremos ayudar a las marcas españolas, a través de Tmall y Tmall Global, nuestras plataformas B2C, a aprovechar las grandes oportunidades de negocio que ofrece la economía digital y abrir una puerta de entrada a China», explican en fuentes de Alibaba en Europa.

PUBLICIDAD



inRead invented by Teads

En fuentes empresariales confirman el coqueteo de la firma china con el empresariado catalán más capaz de asumir el reto. Y es que algunos de los tanteados admiten la relevancia de la aventura china: «Lo más importante de la puesta en marcha del negocio en un market place de Alibaba es estar convencidos de que se es capaz de producir lo suficiente para ese mercado gigantesco», explica Cristina Escudé, propietaria de la firma de juguetes Barruguet y presidenta del área de Cecot Comerç. En su experiencia personal con Amazon reconoce que sumarse a la venta on line mundial dispara las posiblidades de éxito de las empresas. En el caso de la venta de juguetes le permite desestacionalizar el producto y vender artículos de mayor precio durante todo el año.

El funcionamiento de los gigantes de la distribución on line es similar. Funcionan como comisionistas de la venta y suman más ingresos en función de otros servicios, como pueda ser la gestión del almacén o el grado o nivel de las garantías de pago ofrecidas. A cambio, la imagen de marca de Amazon o Alibaba sirve para eludir las reticencias a la compra en internet. Amazon penaliza de manera importante a los fabricantes o distribuidores que no son capaces de mantener un estoc mínimo de producto o no cumplen con los plazos de entrega. La venta on line supone paralelamente la oferta regular de productos a costes ajustados como una manera de fomentar la rotación de productos.

TMall es la web de Alibaba que canaliza la venta de productos extranjeros en el mercado chino, Taobao Mall. Su funcionamiento es algo diferente que el de Amazon. Exige un canon fijo y una comisión para el agente que se encarga del diseño de la página de venta y de la tutela de los intereses del fabricante catalán. Solo hay tres agentes en Europa, uno en España (10.000 en Asia).

Comodidad para vender en China

Gerardo Sánchez, responsable de Actúa Multiservicios y BTS, asesora a empresas y ha visto en el modelo de TMall lo que el describe como «una forma cómoda de entrar en China sin tener que crear una empresa mixta». En su opinión, los costes que supone la alianza con Alibaba son inferiores a los de una tienda física, pero dan acceso a un mercado inacabable para una pyme.

En junio, Alibaba promocionó TMall en Barcelona en un único acto en Europa dirigido al sector perfumero. Asistieron representantes de la Generalitat de Catalunya, del Gobierno, del ICEX, AECOC y de marcas reconocidas. Varias firmas españolas como ISDIN, Martiderm, LaCabineSesderma, Sensilis y Singuladerm ya están en TMall Global. Terry von Bibra, director general de Alibaba Europa dijo: «Nuestra misión es que hacer negocios en China sea fácil». En el último black friday chino, el 37% de los compradores adquirieron marcas internacionales.

Aliexpress recorta los plazos de entrega por un pacto con Correos

La estrategia de fomentar las ventas de firmas españolas en China avanza de manera paralela a la de vender productos chinos en España. Tras un acuerdo con Correos, Alibaba ha conseguido agilizar la entrega a los clientes de sus portales en España en los últimos años (básicamente Aliexpress, 100 millones de clientes en el extranjero). Los plazos de entrega raras veces superan los 14 días y además se eluden trámites aduaneros en productos de poco precio. La ley exime directamente a los productos de menos de 22 euros, pero en la práctica el colapso de envíos hace que pocos paquetes sean inspeccionados.