Apple lanza tres modelos de iPhone con pocas novedades

Cuando Apple anuncia novedades, un terremoto sacude al mercado. Sigue siendo la marca de tecnología más deseada por los consumidores y es capaz de mover los índices de las bolsas del mundo entero. Así así lo hizo en el 2017 con el iPhone X, que a un precio de 999 dólares, disparó el valor bursátil de Apple por encima del billón de dólares. Este año, las cifras del gigante tecnológico no han sido brillantes en cuanto a unidades vendidas ya que el iPhone X se ha quedado en cuarta posición frente al iPhone 7, el modelo de mayor participación en sus ventas, sin embargo, los beneficios están ahí, al abrigo de una calculada política de precios y una mayor presión sobre las empresas suministradoras.

Ayer, la presentación, al contrario que en otras ocasiones, no tuvo demasiadas sorpresas dado que las filtraciones y fugas de información han roto parte de la magia de Apple. Se presentaron el iPhone Xs y el Xs Max con doble SIM y estéticas muy similares al actual iPhone X. El tercer modelo es el Xr que resultará más económico, aunque no barato: 859 euros y estará disponible a partir del 26 de octubre. Este equipo es de 6,1 pulgadas, con panel LCD y estará disponible en diferentes colores. Cuenta con una única cámara trasera y mejora la autonomía del iPhone 8 Plus con una hora y media más.

Respecto al tamaño de pantalla, Apple abre el abanico con 6.1 pulgadas y 5.8 pulgadas (para los dos más avanzados) y de 6.1 para la versión más económica. El precio de salida del Xs normal es de 1.159 euros, hasta los 1.259 en su versión Max, cuya pantalla es de 6,5 pulgadas (la más grande hasta ahora).

Se presentan en tres colores: dorado, negro y plateado, y son resistentes al agua (IP68). La pantalla mantiene el notch, incluyen Face ID y están optimizados para la realidad aumentada.

Los iPhones nuevos aportan más potencia con el microchip A12 de fabricación propia, que proporcionará mayor velocidad y eficiencia, y con una configuración de 4 GB de memoria RAM.

NUEVO RELOJ / La serie XS cuenta con una doble cámara de 12 Mpx, con gran angular e integra un nuevo flas. La frontal es de 7 Mpx y está optimizada para fotos de calidad profesional. En cuanto almacenamiento interno habrá versiones de hasta 512 GB. Por supuesto, se mejora la autonomía de la batería: 30 minutos más que el iPhone X. Apple también lanzó el nuevo reloj inteligente denominado Apple Watch Series 4. Es resistente al agua, tiene mayor pantalla y se comercializará a partir de 429 euros.