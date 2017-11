Apple registra un grave fallo de seguridad en los Mac

Apple se enfrenta a un grave fallo de seguridad que permitiría a cualquier persona entrar en el ordenador Mac y tomar su control sin tener que saber su contraseña. El fallo afecta a todos los ordenadores con la última versión del sistema operativo, conocida como High Sierra.

El fallo ha sido descubierto y hecho público por Lemi Orhan, un desarrollador turco de la compañía Software Crafstman. Orhan ha hecho público el fallo en Twitter, que sería tan simple como grave: cualquiera puede entrar en un ordenador como root (administrador del sistema) simplemente dejando el campo de la contraseña en blanco y presionando continuamente el botón de acceso. Pese a que dará error de contraseña al inicio, acabará permitiendo entrar en el ordenador.

Dear @AppleSupport, we noticed a *HUGE* security issue at MacOS High Sierra. Anyone can login as "root" with empty password after clicking on login button several times. Are you aware of it @Apple?