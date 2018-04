Aprender a programar antes que a leer. La asociación zaragozana Makeroni ha creado The Ifs, el primer juguete educativo que permite enseñar programación a niños a partir de 3 años a través de objetos y sin necesidad de utilizar un ordenador o conocer las letras. The Ifs son una familia de robots con sensores e interconectados entre sí que pueden programarse de forma tangible a través de la deducción «si ocurre algo, haces algo». Pero sus autores no quieren que se quede en un juguete y aspiran a convertir su creación en una herramienta educativa que pueda usarse en colegios.

The Ifs es todavía un prototipo pero a través de Crowdfunding Zaragoza, un programa impulsado por el Ayuntamiento de la capital aragonesa en colaboración con la Obra Social de Ibercaja, Makeroni está consiguiendo financiación para llevar su creación al mercado. Por cada euro aportado por la ciudadanía, el Ayuntamiento de Zaragoza e Ibercaja aportan otro más. Por ahora –quedan cuatro días para que finalice la campaña– llevan recaudados 6.732 euros y su mínimo está en 7.000.

Cuando concluya, Makeroni continuará con la búsqueda de financiación mediante una segunda ronda de crowdfounding a través de la cual aspiran a conseguir 200.000 euros que permitirían a la asociación producir y comercializar 1.000 unidades del producto. Tienen pensado fijar el pack compuesto por cuatro robots a 129 euros. «Estamos pensando en desarrollar el producto en Aragón y ya estamos hablando con locales y empresas con las que colaborar», indican los creadores de The Ifs. Las personas que aporten dinero al proyecto de crowdfounding podrán precomprar el juguete antes de que salga a la venta. «Queremos venderlos a particulares pero también a colegios», señalan desde la asociación.

Los aragoneses Esther Borao, Luis Antonio Martín Nuez, Borja Latorre y Fergus Reig –componentes de Makeroni junto con Jorge Mata– son los autores de estos objetos que cuentan con más de 100 usos distintos. Los niños de corta edad pueden utilizar la «programación tangible», con la ausencia de cables y pantallas, y los más mayores pueden incluir la programación a través del ordenador y el diseño de las carcasas exteriores de los robots a través de la impresión 3D.

The Ifs no es el primer invento de Makeroni. Su proyecto Eye of Horus, un dispositivo de asistencia visual que permite al usuario controlar objetos con la mirada, resultó ganador en el concurso internacional KSC Space Apps 2015, un premio que les permitió visitar el Centro Espacial Kennedy de NASA ubicado en Cabo Cañaveral. Además, sus inventos han aparecido varias veces en la sección científica del programa televisivo El Hormiguero.