La Audiencia Nacional rechaza suspender la venta del Popular

La Audiencia Nacional ha rechazado suspender de forma cautelar la venta del Banco Popular al Santander por un euro, medida solicitada por los accionistas que perdieron todo su dinero con la intervención de la entidad y a la que se oponían los dos bancos y la Abogacía del Estado. Los jueces han tenido en cuenta que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) español organizó la resolución del banco con el único objetivo de «ejecutar la decisión» de la Junta Única de Resolución (JUR) europea.

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso considera que los perjudicados deben acudir a los tribunales europeos, que son los competentes sobre dicha junta. Los jueces han destacado que fue la JUR, y no el FROB, la que valoró las graves dificultades en que se encontraba el Banco Popular, la imposibilidad de que un banco privado comprase la entidad en un tiempo razonable sin que los accionistas perdiesen su dinero, y la necesidad de intervenirla y venderla en defensa del interés público.

«La paralización pretendida, incluso si se tratara de la misma venta, dejaría sin efecto la decisión de la JUR y mantendría unas circunstancias que los organismos europeos han considerado que hacen inviable la entidad y conllevan un riesgo para el interés público», han argumentado los magistrados. Admiten, eso sí, que la resolución del Popular puede generar a los accionistas perjuicios «si no de imposible, si de muy difícil reparación», pero insisten en que son imputables a la JUR, porque el FROB únicamente actuó como intermediario.

MÁS DE 250 RECURSOS

La sala también ha rechazado la petición de los demandantes de publicitar su recurso en el registro mercantil su recurso. Argumenta para ello que los medios de comunicación han informado suficientemente de la resolución del banco y de las impugnaciones presentadas por los afectados ante los tribunales españoles y europeos. Hasta la fecha se han registrado más de 250 recursos, que incluyen a más de 6.000 personas físicas, jurídicas, asociaciones y fundaciones. El plazo para interponer recursos finaliza el lunes a las 15 horas.

Por otra parte, la presidenta del JUR, Elke König, ha defendido que la intervención fue un «logro» que ha demostrado que el mecanismo europeo de resolución de bancos «funciona». Pero con un matiz: «Tuvimos hasta cierto punto mucha suerte porque era una situación en la que había un proceso en marcha y había alguien con la voluntad y capacidad de adquirir».

PETICIONES

Durante la conferencia anual de su institución, König pidió hacer las próximas resoluciones durante el fin de semana y no en una noche, como ocurrió en el caso del Banco Popular. Sin embargo, la presidenta del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), Daniele Nouy, no se lo ha podido prometer. «Cuando se tiene que tomar la decisión desafortunadamente no elegimos el día», advirtió.

La única forma de evitarlo, argumentó, es permitir a las autoridades bancarias establecer corralitos de depósitos durante un periodo «normalmente muy corto», una posibilidad que se está analizando en Europa.