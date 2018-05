Brindis colectivo por el vino de calidad en la DO Cariñena

El actor y cineasta Santiago Segura dirigió el brindis colectivo con el que más de 500 personas han celebrado el II Día Movimiento Vino DO en la Denominación de Origen Protegida Cariñena. Las copas se levantaron al unísono con motivo de esta celebración, una jornada participativa, popular y festiva en la que han participado este año 28 denominaciones de 13 comunidades autónomas.

El protagonismo de Segura, que brindó «por esta región, por estos vinos y por vosotros», fue total ante un público entregado. El también producto y guiosnista expresó su «enorme ilusión» por a Cariñena, «en una región con unos vinos de los que soy un fan, y donde es todo un placer disfrutarlos, sobre todo la garnacha, y hacerlo además con una gente tan cariñosa». Reiteró además que la DOP Cariñena es una de sus favoritas, «y para vosotros, un orgullo por tener un vino tan bueno».

Antes del brindis popular, Segura impuso sus huellas en el Paseo de las Estrellas de la localidad zaragozana. «Y lo he hecho con gran profundidad, porque con la erosión todas las huellas desaparecerán y solo quedarán las mías», manifestó haciendo honor a su gran sentido del humor.

Expectativa de cosecha / El acto se desarrolló en torno a la emblemática Fuente de la Mora, de la que mana vino en la Fiesta de la Vendimia. El Ayuntamiento de Cariñena, donde ayer se festejaba a San Isidro labrador, sorprendió además a los participantes con la presencia de tres cortadores de jamón, para maridar así el vino del brindis.

Con este evento queremos «una valoración de la calidad diferenciada de los vinos de nuestra denominación y reconocer el trabajo de los viticultores», explicó el presidente de la Denominación, Ignacio Casamitjana. La invitación de Santiago Segura ha sido, explicó, «siguiendo la tradición de aglutinar a artistas de primer nivel en nuestros actos». Respecto a la evolución de la campaña, apuntó que «la floración es muy buena y la expectativa de cosecha también». «Qué más podemos pedir hoy», agregó.

Como ya ocurriera el pasado año, en su primera edición, cuando la protagonista del acto fue la actriz Luisa Gavasa, la DOP Cariñena apuesta por reforzar esta celebración con la presencia de una persona destacada de la vida pública española.

El Día Movimiento Vino DO es una iniciativa de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), la organización que representa a las denominaciones de vino.

Las 28 denominaciones de rigen que han participado en esta edición son: DO Almansa, DO Arlanza, DO Binissalem-Mallorca, DO Bullas, DO Calatayud, DO Campo de Borja, DO Cariñena, DO Catalunya, DO Cigales, DO Condado de Huelva, D.O. Jerez-Xéres-Sherry y D.O. Manzanilla-Sanlucar de Barrameda, D.O. La Mancha, DO Vinos de Madrid, DO Montilla-Moriles, DO Monterrei, DO Navarra, DO Rías Baixas, DO Ribeira Sacra, DO Ribeiro, DO Ribera del Duero, DO Ribera del Guadiana, DO Ca. Rioja, DO Somontano, DO Tacoronte-Acentejo, DO Uclés, DO Utiel-Requena, DO Valdepeñas y DO Yecla.