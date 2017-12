CCOO y UGT urgen recuperar la agenda social olvidada por Cataluña

Los «verdaderos problemas» de los aragoneses no están en las cuestiones territoriales, sino en la falta o calidad del empleo, la devaluación de los salarios y la política social. Los sindicatos CCOO y UGT lanzaron ayer un mensaje para recuperar la «agenda social» en la comunidad después de varios meses en los que la crisis de Cataluña ha monopolizado la actualidad y la opinión pública. Por ello, instaron a la sociedad «a tomar conciencia» de los retrocesos sufridos y reclamaron a los poderes públicos que se pongan a trabajar para darles solución. Como muestra de esa regresión, recordaron que Aragón ha recuperado los niveles de riqueza previos a la crisis pero con 50.000 trabajadores menos y 35.000 parados más.

Las comisiones ejecutivas de ambas organizaciones a nivel autonómico se reunieron ayer en el centro de formación Arsenio Jimeno de Zaragoza para trazar una estrategia común contra la creciente desigualdad social y laboral. «Es evidente que amplios sectores de la población siguen sin beneficiarse de la recuperación económica», advirtieron.

Los secretarios generales de CCOO, Manuel Pina, y de UGT, Daniel Alastuey, ofrecieron una rueda de prensa para desgranar las medidas que plantean con el fin de dar la vuelta a la actual situación socioeconómica, sin descartar movilizaciones en caso de que sus demandas no sean tenidas en cuenta.

«Si no cambiamos las políticas que nos han llevado a esta situación nada cambiará», aseveró Pina. «La agenda social ha desaparecido del primer plano, pero la gente no come con Cataluña. Necesitamos recuperar la movilización para lograr mejoras», apuntó Alastuey.

Entre la batería de propuestas sindicales, incidieron en la necesidad de dar un «impulso especial» a los salarios en Aragón, que han bajado más que la media nacional. Así, apuntaron, uno de cada seis trabajadores por cuenta ajena cobra menos de 735 euros brutos al mes con catorce pagas.

Para revertir la pérdida de poder adquisitivo, urgieron al Gobierno central a negociar con los sindicatos una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y mejorar las condiciones retributivas de los funcionarios, así como a poner en marcha una renta mínima garantizada, tal y como se pide en una iniciativa legislativa popular en el Congreso.

DIÁLOGO SOCIAL

En clave autonómica, Alastuey se mostró satisfecho con el «tono» del diálogo social en Aragón instaurado en esta legislatura, pero pidió «un impulso nuevo» para culminar el mandato en cuestiones como la política industrial y la formación.

Sobre al debate en torno a la presión fiscal de los aragoneses, tanto Alastuey como Pina apreciaron una «batalla interesada» en favor de la supresión de impuestos como Sucesiones y abogaron por una armonización tributaria entre autonomías, teniendo en cuenta que la fiscalidad en España está seis puntos por debajo de la media europea. Creen que si se reducen los ingresos por esta vía será a costa de quienes menos tienen.

En esta línea, expresaron su preocupación por la reforma del sistema de financiación de las autonomías, del que Aragón «puede salir muy perjudicada» si no se introducen correcciones por razones de despoblación.

Defendieron además que los presupuestos de la DGA recuperen los 600 millones (400 para inversión pública y 200 para política social) perdidos en la crisis ya que la región ha vuelto al nivel de riqueza del 2008. «La administración autonómica no debe ser una simple gestoría de servicios sociales», dijo Alastuey, que culpó a Montoro de la asfixia financiera de las comunidades.