Centrovía continúa huérfano de servicios por un edificio de Bankia

El polígono Centrovía de La Muela, uno de los principales de Aragón con 234 empresas y unos 4.000 trabajadores, sigue sufriendo los coletazos derivados de la Operación Molinos, el mayor caso de corrupción que se recuerda en la comunidad. En los últimos años, la falta de servicios en esta zona industrial se ha ido agravando debido principalmente a la desocupación del edificio Centro de Negocios, promovido en su día por la Sociedad Urbanística Municipal (SUM), que acabó en liquidación por la crisis del ayuntamiento, lo que hizo que el activo pasará a manos de Bankia. El inmueble llegó a estar ocupado al completo en sus buenos tiempos pero progresivamente se fue quedando vacío. Los últimos inquilinos eran Mas Prevención y la asociación de empresarios del polígono (Emprevia), que lo dejaron a mediados de enero forzados por el banco nacionalizado.

Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso. Los empresarios del polígono lamentan la decisión adoptada por la entidad bancaria, a la que critican por el estado abandono que presenta el inmueble –«son unas instalaciones nuevas y se están cayendo a trozos»– y la «desidia» en la comercialización de este espacio, pensado para albergar empresas de servicios (bancos, restauración, asesorías, despachos profesionales, seguridad, informática, formación...). «Es un gravísimo perjuicio y una pérdida de valor añadido para el polígono», aseguran. Es más, dicen tener constancia del interés de algunas compañías por el alquiler o compra de oficinas y locales del Centro de Negocios a los que Bankia y Haya Real Estate, la inmobiliaria que comercializa estas instalaciones, hacen caso omiso. En el edificio en cuestión ni siquiera son visible carteles informativos sobre que esté a la venta.

Rescisión del contrato / Por su parte, desde Mas Prevención aclaran que el cierre de su centro de revisión médica y vigilancia de la salud, en el que trabajaban media docena de profesionales, no ha sido por voluntad propia. La propiedad del inmueble mandó un preaviso a finales del 2017 para rescindir el contrato de alquiler que mantenía con esta firma, que desde el año 2015 ya no pertenece a la mutua zaragozana Maz. «Nos hemos visto abocados a esta situación que no estaba dentro de nuestra voluntad. Estamos buscando una solución para seguir en el polígono y dar continuidad al trabajo hecho en estos años», aseguran desde la dirección de Mas Prevención, que de momento ofrece sus servicios a las empresas del polígono en sus instalaciones en la plataforma Plaza. El caso de Emprevía es distinto, ya que esta asociación ocupaba un despacho gracias a una cesión que no implicaba obligaciones contractuales.

Instalaciones / El Centro de Negocios de Centrovía fue creado como punto de encuentro de todas las empresas del polígono para gestionar trámites administrativos y solucionar diversos problemas. Se abrió en junio del 2002 y está formado por tres cinco plantas (sótano, baja y tres alturas) que suman una superficie construida de 2.411 metros cuadrados, de los cuales 1.929 son útiles. Cuenta además con un salón de actos, una sala de juntas y varios despachos. En su dia albergó oficinas bancarias de Cajalón y Caja Rioja –que acabó formado parte de Bankia–, así como un restaurante.

El edificio está a la venta por 1.102.579 euros, con un 50% de descuento sobre su valor inicial, según figura en un anuncio del portal digital de Haya Real Estate, la inmobiliaria que comercializa los activos del ladrillo de Bankia. Desde la entidad bancaria nacionalizada aseguran que el interés en la venta del inmueble «es máximo» y niegan que el edificio esté en situación de abandono. En este sentido, dicen no haber recibido ningún aviso o queja del ayuntamiento en este sentido.