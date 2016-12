Las cláusulas suelo desatan un aluvión de reclamaciones

Cuando en mayo del 2013 el Tribunal Supremo dictó su sentencia sobre la retroactividad de las cláusulas suelo, los despachos de abogados se colapsaron con las consultas de los afectados. No obstante no se produjo una alud de reclamaciones. Tras la decisión del miércoles del Tribunal de Justicia de la Unión europea (TJUE), los especialistas legales no solo están recibiendo un aluvión de consultas, también de peticiones de inicio de la reclamación. «En el 2013 había cierta incertidumbre porque faltaba por conocer sentencias con una trascendencia mayor», afirman desde un despacho de abogados. «Una vez que se ha producido la sentencia europea y los afectados han comenzado a hacer números se han dado cuenta de que les sale a cuenta reclamar», agregan.

Sin duda el despacho de Arriaga y Asociados, que se ha especializado en este tipo de reclamaciones, tiene constancia del cambio de actitud por parte de los afectados. «Desde que se conoció la sentencia, el miércoles, hemos recibido 3.000 demandas de información, y de estas hemos constituido ya 1.000 expedientes de reclamación», destacaron fuentes del despacho. «Ese ritmo se ha incrementado en la jornada de hoy (por ayer)», subrayaron en este despacho, que ha incrementado su plantilla en las 24 ciudades en las que tiene presencia y ha decidido trasladar equipos a otras poblaciones donde no tiene delegación.

COLAPSados en zaragoza / Desde el miércoles, el teléfono del despacho de abogados no ha parado de sonar, pero lo mismo ocurre con el de la asociación de consumidores Adicae. La demanda ha provocado que se hayan organizado numerosas asambleas informativas (las que se celebraron el miércoles y ayer en Zaragoza se llenaron a rebosar) para explicar a los afectados cómo pueden actuar a partir de este momento. «Los teléfonos se han colapsado y hemos tenido que convocar otra asamblea mañana (por hoy) a las doce ante el aluvión de llamdas», destacaron ayer desde la sede zaragozana de Adicae. La asociación ya presentó una demanda colectiva por este tema que está pendiente de verse en la Audiencia Nacional. La organización pedirá que se anulen todas las cláusulas suelo en esa demanda en cuanto sea adjudicada a una sala. Además, ha planteado a los afectados que se han dirigido a ella que presenten reclamaciones ante las entidades financieras.

Los consumidores insisten en que la banca actúe de oficio y devuelva los intereses cobrados antes de mayo del 2013, pero el sector bancario es partidario de que se resuelva caso por caso en los tribunales. Algunas comunidades pidieron ayer al Gobierno y al Banco de España que establezcan un «procedimiento» para que los afectados por las cláusulas suelo puedan cobrar el dinero que han pagado de más a los bancos sin tener que reclamar individualmente en los juzgados, que se podrían ver «colapsados» por los centenares de miles de demandas que se prevén, como pasó con las participaciones preferentes.

DOCUMENTOS TIPO / La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha empezado a preparar documentos tipo y una guía para que los afectados por las cláusulas suelo de las hipotecas puedan pedir la devolución a los bancos de lo cobrado desde el inicio del contrato. Según la PAH, la sentencia del tribunal de justicia europeo «contradice la doctrina antijurídica» del Tribunal Supremo. El Banco de España ha calculado que la banca afronta con esta sentencia la devolución de algo más de 4.000 millones de euros a los cerca de dos millones de hipotecados con cláusulas suelo que hay en España.