El comité advierte a Opel que si no cambia su propuesta no negociará

La paz social, una de las fortalezas de Opel España en los últimos años, parece resentirse después de que la dirección presentase el pasado martes una plataforma de convenio que recoge el mayor recorte salarial en los 35 años de historia de Figueruelas. Ayer, el comité de empresa trasladó a la compañía que no se sentará a negociar el nuevo pacto laboral si no cambia su planteamiento inicial, que se traduce en una rebaja salarial del 6% en el 2018, cuatro años de congelación de las nóminas, reducción de los pluses y aumentos de jornada a través de la eliminación de varias pausas, entre otras medidas. Las estimaciones realizadas por los sindicatos apuntan que los ajustes podrían suponer la pérdida media de 2.000 euros por empleado al año.

«El comité ha dicho que así no, y que no tiene prisa en negociar este convenio. Hasta que la empresa no cambie su plataforma no nos volveremos a sentar», sentenció ayer la presidenta del comité, Sara Martín. «Ahora la pelota está en el tejado de la dirección», añadió. Precisamente, hoy estaba previsto un nuevo encuentro para avanzar en la negociación de un convenio que la compañía quiere cerrar antes del 2018, algo que a estas alturas parece una quimera.

UN 17% MÁS CAROS / Opel España puso sobre la mesa la necesidad de que Figueruelas copie el modelo de PSA en Vigo para mejorar su rentabilidad y la productividad y, de esta forma, poder optar a nuevas inversiones y modelos en el futuro. Un planteamiento que supondría para la planta aragonesa un recorte del coste global del 17%, ya que las estimaciones de PSA hablan de que Figueruelas es un 17% más cara que la factoría de Vigo.

Los ajustes que plantea Opel España son fruto de la nueva política empresarial de PSA, que pretende devolver a la marca alemana a los beneficios tras 17 años de pérdidas. Sin embargo, la contundencia en la forma de hacerlo no han gustado nada en Figueruelas. «Nos preocupa que la empresa pueda equivocarse en sus planteamientos», apuntó ayer el secretario de la sección sindical de CCOO en Opel España, Chema Fernando.

En esta misma línea se pronunció su homólogo de UGT, José Carlos Jiménez, que subrayó que lo que plantea PSA para Opel España «no se puede hacer en Zaragoza». «No nos podemos sentar a negociar en estas condiciones y por eso pedimos un cambio de planteamiento a la empresa», recalcó airado.

PREOCUPACIÓN / La jornada de ayer sirvió para que los sindicatos pulsaran la opinión de la plantilla sobre la propuesta de la empresa en las cuatro asambleas que se celebraron ayer en Figueruelas. Y la respuesta de los trabajadores fue «contundente», apuntó la presidenta del comité, que subrayó la «preocupación» y el «enfado» de los más de 5.400 empleados que integran la fábrica.

«Las asambleas han sido multitudinarias», precisó Martín, que recalcó el «rechazo absoluto» de la plantilla a la plataforma de convenio de Opel España. «Nos han dicho que en estas condiciones no debemos negociar con la empresa», indicó tras la celebración de una de las asambleas ayer en la factoría aragonesa.

SIN COMPARACIONES / Otro de los mensajes que quisieron lanzar los sindicatos fue su negativa a que comparen la planta de Figueruelas con la de Vigo. «Zaragoza es Zaragoza no es Vigo, ni Francia. No queremos compararnos con nadie», dijo el representante de UGT en el comité, que indicó que los productos que se fabrican en Galicia y en Aragón son distintos y también los mercados a los que van dirigidos.

Ayer, muchos se preguntaban cuáles serían las consecuencias de los ajustes en las plantas de Opel en Alemania o Inglaterra, puesto que Zaragoza presenta mejores cifras que sus plantas hermanas. Por lo pronto, Figueruelas supondrá en 2018 casi el 50% de la producción total de Opel. Además, fabrica casi tantas unidades de PSA como de Opel en sus líneas, algo que no sucede en ninguna otra factoría de la marca alemana en Europa.