Las compras de regalos por internet aumentan un 35%

Comprar los regalos de Navidad y Reyes no siempre es sencillo. Más allá de tener claro lo que hay que adquirir, hay que invertir tiempo en ir a las tiendas, cruzar los dedos para que todo esté aún disponible, y luego transportado hacia un lugar seguro. Sin embargo, una nueva manera de comprar los presentes ha ganado este año peso: la compra on line. Los retailers y las empresas de mensajería esperaban un importante aumento de las compras en internet estos días, pero las previsiones se han quedado cortas.

Llegados los días fuertes de Navidad, en el sector se sabía que este año volverían a subir las compras por la vía electrónica. Muchas cadenas crean estructuras específicas para atender esta demanda, mientras que las empresas de mensajería adaptan sus centros logísticos y plantillas para poder repartir todo lo que los consumidores compran. «Desde hace unos tres años podemos decir que en las campañas de Navidad han crecido mucho las compras on line, a doble dígito», explica Laura Gonzalvo, directora de Comunicación y Experiencia de Cliente de Seur.

Para este año, las previsiones eran muy optimistas. Seur, por ejemplo, preveía un incremento de volúmenes de entrega del 20% durante el periodo de Navidades y rebajas. Para ello, realizó 1.700 contrataciones específicas para la campaña en España, que se sumaron a los 500 profesionales contratados ya durante todo el año (en total, un 34% más que los 6.600 trabajadores que tenía a principios de año).

En el caso de MRW, la firma de mensajería también ha reforzado la plantilla para estas fechas, con unas 600 contrataciones. «En el 2015, la actividad a finales de año se incrementó en un 25% respecto al año anterior y este 2016 se prevé un porcentaje similar, batiendo un nuevo récord de entregas», explica la compañía.

Llegó el Black Friday y superó las mejores expectativas, tanto de las firmas que venden artículos como después de las empresas de reparto. Y surgió la duda: ¿canibalizará las ventas de Navidad? Según los operadores consultados, lejos de cumplirse ese temor, las ventas on line en la campaña navideña están por encima de las expectativas.

«Hay un aumento considerable de los pedidos on line, tanto en el caso de los envíos a casa como en el de recogerlos en nuestros centros», confirman fuentes de El Corte Inglés. «La mejor señal es que están yendo bien las ventas por internet, pero también la afluencia a los centros comerciales y las compras off line», agregan. La omnicanalidad (buscar on line pero comprar en las tiendas físicas o al contrario, ir a la tienda física a ver los productos pero acabar comprándolos on line), es una de las tendencias actuales.

Fuentes de Amazon.es recuerdan que un estudio de Adigital aseguraba que las compras a través de la red subirían en Navidad un 13%. «Nosotros ya pensamos que era una cifra conservadora. Y realmente se ha visto que se ha quedado corta», informaron fuentes de la firma, que no acostumbra a revelar cifras.

Otra de las tendencias que han notado es la pujanza de las entregas ultrarrápidas: «Antes el comercio on line jugaba con la desventaja de que tenías que comprar días antes para recibirlo. Ahora con entregas en una hora en ciudades como Barcelona o Madrid eso se acaba».

También en MediaMarkt están por encima de las previsiones en ventas on line. Fuentes de la firma alemana aseguran que este año están registrando un aumento de estas compras de regalos del 35%, con la recogida en las tiendas creciendo «casi un 50%». En ambos casos, se han superado las previsiones.

Las mayores ventas a través de una plataforma electrónica en esta campaña de Navidad han acabado impactando, cómo no, en las empresas de reparto. «Preveíamos un aumento del 20% para toda la campaña de Navidad. Pero con el Black Friday ya vimos que estábamos muy por encima de las previsiones (en vez del 20%, el crecimiento fue del 30%-35%)», apuntas desde Seur.