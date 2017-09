La deuda pública marcó un récord en el segundo trimestre hasta 1,13 billones y se sitúo en el 100% del PIB

La deuda del conjunto de las administraciones públicas batió un nuevo récord en el segundo trimestre del año, con un aumento de 8.890 millones de euros frente al trimestre anterior, hasta situarse en 1,13 billones de euros, pero sin embargo representa el 100% del PIB, una décima menos que en el primer trimestre, según datos del Banco de España publicados este viernes.

En tasa interanual, la deuda de las administraciones públicas se ha elevado un 2,8%. Con estas cifras, la deuda pública de España marca nuevo máximo histórico en millones, pero no en porcentaje del PIB, ya que el producto interior bruto creció más que la deuda en ese trimestre. En porcentaje de PIB el máximo se alcanzó en el segundo trimestre del año pasado, cuando llegó a situarse en el 100,7% del PIB, por lo que ha disminuido en siete décimas a nivel interanual.

Apoyo a la economía

El déficit de un Estado no es más que la diferencia entre el dinero que éste inyecta en la economía a través del gasto público y el dinero que éste retira de la economía a través de los ingresos públicos (como los impuestos). El déficit de un Estado no debe interpretarse de manera negativa, como si fuera la deuda de una familia. La deuda pública no es dinero que el Estado tenga que ingresar de algún modo para devolvérselo a quienes le prestan el dinero, sino que es un instrumento de política económica para regular la cantidad de dinero en circulación o los estímulos públicos destinados a la reactivación.

Estímulo local

Del total del endeudamiento público entre abril y junio, 996.149 millones de euros estaban en manos de la Administración Central, lo que supone un incremento del 0,8% respecto al trimestre anterior, mientras que las comunidades autónomas elevaron su deuda un 2,3%, hasta los 285.907 millones. Asimismo, los ayuntamientos aumentaron su deuda un 2,2%, hasta los 32.412 millones, sin embargo la Seguridad Social mantuvo su endeudamiento en 17.173 millones de euros, la misma cifra que la registrada ya en el primer trimestre del año y en el cuarto trimestre de 2016.