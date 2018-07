La DGA recibe casi 2.000 quejas sobre telefonía

La Dirección General de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón recibió el pasado año un total de 1.889 consultas y reclamaciones sobre telecomunicaciones, 979 sobre energía eléctrica y 196 sobre gas.

La directora general de Consumo, Ros Cihuelo, apuntó en un comunicado que se han incrementado las consultas y reclamaciones que realizan los mayores de 65 años, lo que puede significar que tienen mayor conocimiento de sus derechos.

La Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios Consumo advierte que contratar servicios o comprar fuera del establecimiento mercantil puede conllevar ciertas prácticas comerciales desleales y advierte de ello especialmente a las personas mayores.

«Frecuentemente, los comerciales a domicilio, que actúan en nombre de compañías telefónicas o de gas o electricidad, se ganan la confianza del consumidor ofreciendo rebajas en el precio, sin advertir que eso conlleva un cambio de compañía y de condiciones contractuales», explicó la directora general.

Y es que los nuevos contratos que se ofertan como favorables para el consumidor llevan asociados, muchas veces, otros servicios no obligatorios y que hacen que el importe final de la factura sea superior al que estaba pagando anteriormente el usuario.

Por eso, para evitar la firma de contratos indeseados o no reflexivos o que se pueda caer en fraudes, abusos o engaños, desde Consumo aconsejan medidas como no dejar entrar en casa a personas desconocidas y, en caso de que un comercial acuda a su domicilio, solicitar la correcta acreditación de la empresa que dice representar. También es aconsejable llamar a la compañía como método de comprobación. «Es importante no proporcionar datos personales tales como facturas, NIF o la cuenta bancaria», apuntan.

DECISIÓN MEDITADA

Recuerdan además que en caso de que le realicen una oferta comercial en casa o telefónicamente, el ciudadano no está obligado a tomar decisiones de forma inmediata y, de hecho, es recomendable que se tome el tiempo necesario para pensar o consultar con familiares.

La directora general recuerda que es especialmente importante tener cuidado al firmar documentos, ya que la firma compromete a cumplir el contrato así que, antes de hacerlo o de entregar una señal, es importante hablar con personas de confianza.

Consumo recuerda además que en los contratos de telefonía, gas y electricidad hechos a domicilio, el usuario tiene un plazo de 14 días naturales para desistir sin tener que dar explicaciones.