Elon Musk se plantea sacar Tesla de la bolsa

El presidente ejecutivo de la sociedad de coches eléctricos Tesla, Elon Musk, ha difundido este martes a través de la red social Twitter que está considerando sacar Tesla de la bolsa una vez que alcance los 420 dólares (362 euros) por acción, ya que el fabricante de automóviles eléctricos se enfrenta a los desafíos del rápido crecimiento y las restricciones financieras. El comentario hizo que las acciones de la compañía subiera más de un 8% .

"Estoy considerando sacar a Tesla de la Bolsa a 420 dólares. La financiación está asegurada", escribió Musk en la red social. Inmediatamente después de la publicación de este mensaje, los títulos de la compañía se dispararon desde los 342 dólares por acción hasta los 370 dólares en apenas media hora.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.