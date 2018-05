Entra en vigor la nueva ITV

NO PUEDO ESTAR MÁS DESACUERDO CON ESTA NUEVA LEY U ORDENANZA O LO QUE QUIERAN LLAMARLA, AL FIN Y AL CABO NO ES MÁS QUE OTRO SACAPERRAS AL VULGO PUEBLO. Y NO ES QUE ESTÉ EN DESACUERDO CON LAS ITV, PERO SON CAPACES DE QUE POR TENER LA PLACA DE LA MATRÍCULA ABOLLADA TE TIREN EN LA INSPECCIÓN O QUE UN COCHE POR EL MERO HECHO DE LLEVAR UN PEQUEÑO GOLPE AFECTE A LA AERODINÁMICA Y TE TIREN IGUALMENTE. O TAMBIÉN POR QUÉ NO DECIRLO UN VEHÍCULO QUE ESTÉ EN BUEN ESTADO LA SAQUEN UN DEFECTO LEVE QUE PUEDA VALER MÁS SU REPARACIÓN QUE EL VALOR PROPIO DEL VEHÍCULO, ESO SÍ, AHORA DECIDE QUÉ HACES. EL COCHE VA Y ES SEGURO PERO CON ESTE DEFECTILLO NO TE DEJO CIRCULAR. EN FIN, A PARTE QUE EN ESTO DE LAS ITV´S HAY MUCHO PUJOL SUELTO Y MUCHAS GANAS DE QUE LA GENTE POR NO DISCUTIR SE COMPRE COCHE NUEVO. AHORA VENDRÁN LAS SUBIDAS EN EL PRECIO DE LOS MISMOS PARA APROVECHAR EL TIRÓN Y POR SUPUESTO TAMBIÉN LA FACTURICA DE LA ESTACIÓN DE ITV QUE YA DE POR SÍ NO ES NADA BARATA.